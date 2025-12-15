Известного шоумена заставили раскошелиться в аэропорту Самары

Известному продюсеру и шоумену Михаилу Турецкому пришлось раскошелиться, чтобы увезти из Самары подарок поклонников. Концерт его хора состоялся в этом городе накануне, и зрители преподнесли артистами картину. После этого коллектив должен был вылететь в Санкт-Петербург. Музыканты благополучно прошли регистрацию и все досмотры, но, выходя на посадку, столкнулись с непреодолимой преградой в лице представительницы авиакомпании Smartavia.

Строгая девушка отказалась пускать с картиной в салон. А на возражения, что на стойке регистрации никаких вопросов к этому предмету не возникло, категорически заявила: «Вы не были с этим по-любому». И почему-то предложила написать жалобу на аэропорт. А еще – сдать картину в багаж или заплатить за возможность взять ее с собой 5 тыс. 700 руб. Турецкий возмутился:

«Первый раз с таким сталкиваюсь. Артистам подарили маленькую картину, а ее нельзя взять в самолет. Основной аргумент, что она не влезает (в калибратор. – прим. Ред.). Но за деньги она сразу уменьшается в размерах».

Однако за дополнительную ручную кладь заплатил.

Напомним, что Smartavia разрешает пассажиру пронести на борт в качестве ручной клади только один предмет габаритами 40х30х20 см и весом до 10 кг независимо от тарифа, по которому приобретен билет. Помимо него без дополнительной оплаты можно взять с собой зонт, верхнюю одежду, дамскую сумку и еще кое-что, но картины в этот список не входят.