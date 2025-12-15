«Победа» разрешила перевозить питомцев в салоне самолета

Авиакомпания «Победа» разрешила перевозить домашних животных в салоне самолета. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Услуга получила название «Питомец на кресле», ее цена начинается от 4999 рублей.

При этом питомец должен находиться в переноске, а общий вес груза не должен превышать 15 килограммов. Разместить животное можно на месте у иллюминатора, сопровождающий пассажир будет лететь посередине.

— Мы уверены, что новая услуга расширит наш сервис и будет востребована среди тех, кто предпочитает путешествовать с питомцами, — говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Пассажиры «Аэрофлота», путешествующие с животными, могут пройти регистрацию в аэропорту Шереметьево на специальной стойке — ее открыли специально для владельцев кошек и собак. Многие отдыхающие отправляются в путешествия вместе с четвероногими. Как обезопасить себя и питомца во время таких рейсов, узнавала «Вечерняя Москва».

