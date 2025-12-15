Зв что россияне ценят зимние развлечения

Россияне ценят зимние развлечения прежде всего за возможность провести время с семьей, следует из совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co и «СберСтрахования».

Согласно данным опроса, каждый второй участник сообщил, что предпочитает заниматься зимними активностями вместе с близкими.

Как и годом ранее, большинство респондентов (51%) назвали приоритетным активный зимний отдых в компании семьи. Наиболее популярными видами досуга стали беговые лыжи, которые выбрали 22% опрошенных, пешие прогулки по заснеженным маршрутам (18%) и катание на коньках (12%).

Несколько реже россияне выбирают катание на санках (9%), тюбинг, горные лыжи или сноуборд, а также зимнюю рыбалку — по 7%. Еще 18% указали другие виды зимних активностей.

При этом растет интерес к отдыху в компании друзей: такой вариант выбрали 16% участников опроса, что на 3 процентных пункта больше, чем годом ранее. К организованным группам присоединяются 2% респондентов, к коллегам — 1%, тогда как 30% предпочитают проводить зимний досуг в одиночестве.

Более половины россиян регулярно уделяют время активным зимним развлечениям. Из них 37% занимаются ими несколько раз в месяц, 27% — раз в месяц, 22% — раз в неделю, а 14% — несколько раз в неделю.

В числе ключевых преимуществ активного зимнего отдыха респонденты чаще всего называют пребывание на свежем воздухе (30%) и красивые зимние пейзажи (23%). Возможность провести время с семьей и друзьями отметили 17% опрошенных, что на 5 процентных пунктов больше по сравнению с прошлым годом.

Основными факторами, мешающими активному отдыху зимой, россияне называют неблагоприятные погодные условия, включая сильные морозы и ветер (33%). По 16% респондентов отметили риск травм, вероятность заболеть и высокие затраты на экипировку и поездки.

Исполнительный директор «СберСтрахования» Александр Абрамов отметил, что при активном зимнем отдыхе стоит уделять особое внимание вопросам безопасности. По его словам, страховой полис помогает защитить семейный бюджет от непредвиденных расходов и сосредоточиться на положительных эмоциях от совместного отдыха.

Исследование проводилось среди более чем 92 тыс. интернет-пользователей в период с 27 ноября по 4 декабря 2025 года.