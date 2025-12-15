Октоберфест по-русски: пивные ярмарки развивают событийный туризм

Министерство промышленности и торговли РФ выдвинуло инициативу о создании общероссийской сети пивных ярмарок, аналогичных уже существующим винным площадкам, функционирующим с 2021 года. Данная инициатива стала ответом на зафиксированное снижение объемов производства пива в стране.

Этот проект включен в разрабатываемый федеральный закон, являющийся частью стратегии по формированию национальной модели торговли. В Минпромторге подтвердили, что вопрос поддержки пивоваренной индустрии активно обсуждается, включая меры по стимулированию потребительского спроса и расширению каналов дистрибуции. В настоящее время предложенные варианты проходят экспертную оценку с участием профильных союзов и представителей бизнеса.

Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, за период с января по ноябрь 2025 года производство пива снизилось приблизительно на 1% в годовом исчислении, а розничные продажи в третьем квартале продемонстрировали падение почти на 18%.

По информации издания «Коммерсантъ», среди факторов, повлиявших на это, участники рынка называли неблагоприятные погодные условия летом и увеличение цен. В то же время, другие алкогольные сегменты, такие как пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха, показывают положительную динамику.

Представители отрасли указывают на то, что подобные ярмарочные мероприятия могут стать значимой поддержкой для небольших производителей, для которых сезонные фестивали являются ключевым каналом продаж.

Кроме того, этот формат может способствовать развитию регионов, привлекая туристов и активизируя событийный туризм. В качестве успешного примера приводится мюнхенский Октоберфест, ежегодно привлекающий миллионы посетителей и приносящий значительный вклад в экономику города.