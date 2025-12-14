Кадыров призвал чеченцев не ущемлять туристов из-за их внешнего вида

Глава Чечни Рамзан Кадыров в рамках прямой линии призвал жителей республики не зацикливаться на внешности путешественников. Об этом сообщает ТАСС.

Глава региона подчеркнул гостеприимство чеченцев словами «мы рады всем». Он отметил, если гости ведут себя слишком вызывающе, то им стоит «просто объяснить», что такое поведение не принято в республике. «Я думаю, что не надо нам туристов как-то ущемлять и чрезмерно зацикливаться на их внешнем виде», — добавил Кадыров.

