Привлекательность Москвы объяснили в туриндустрии

Глава «Турпомощи» Александр Осауленко в эфире НСН рассказал, что в Москву в основном ездят туристы из Китая, Ирана, Индии и стран Персидского залива.

© РИА Новости

Увеличить привлекательность Москвы для туристов помогли развитие транспорта и логистики в городе, а также большое количество мероприятий в столице, и рост турпотока составит не менее 8%. Об этом в беседе с НСН заявил глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

Ранее колумнист журнала «Forbes» Уэсли Александр Хилл сказал, что Москва стала одним из лучших городов мира по развитию туризма. Он считает, что российская столица смогла вывести туротрасль на новый уровень, несмотря на санкции. Осауленко раскрыл факторы, которые помогли Москве стать привлекательной для туристов.

«Москве достичь таких высот позволил целый комплекс решений. В первую очередь, это, конечно, развитие самой туристской инфраструктуры, объектов показа. В Москве уже и так была достаточно неплохая логистика, но еще произошло развитие дорог, железнодорожного и скоростного транспорта. Плюс новогодние украшения, подсветка, выставки, презентации, интерактив — все это в Москве, например, в этом году было уже в середине ноября. К тому же в Москве очень много событий. И ценовой диапазон — здесь каждый по своему кошельку сможет найти удобные для себя предложения и по размещению, и по экскурсиям, и по питанию», — объяснил он.

Эксперт подчеркнул, что в Москве работает множество ресторанов на любой вкус.

«Эпицентр туристического интереса — это центральная часть Москвы. И в центре город примерно через каждые 50 метров есть какое-то кафе или ресторан — то есть пункт питания, в том числе и быстрого, уличного. Также в центре Москвы сейчас есть достаточное количество всевозможных ярмарок, где всегда представлены национальные кухни, фастфуд и так далее», — сказал глава «Турпомощи».

Кроме того, он перечислил, туристы из каких стран чаще всего ездят в Москву.

«В Москву ездят туристы из Китая, Ирана, Индии, стран Персидского залива — то есть из арабских стран. Но это те страны, которые за последнее время свои туристические потоки достаточно увеличили, причем не только к нам. В этих странах и интерес к самому туризму идет по нарастающей. Прирост турпотока в Москву по итогам 2025 года будет не менее 8%. Перед Новым годом и в Москве, и в РФ ожидают очередную волну туристов. Надеемся, что будет и больше», — подчеркнул Осауленко.

При этом, по его словам, лидерами по посещению Москвы среди иностранных туристов остаются граждане Китая.

«Китайские туристы — безусловно лидеры по посещению Москвы среди иностранных путешественников, но у нас и до пандемии они были номер один. Плюс вступает в силу безвизовый режим с Китаем, хотя до этого было внедрение электронных виз, что значительно упрощало и удешевляло процесс получения разрешения на въезд. В Москве много кафе и ресторанов восточной кухни, то есть китайский турист, привыкший к своей национальной кухне, без всяких эмоционально-психологических затрат найдет для себя приемлемый вариант», — заметил эксперт.

Издание «Forbes» также писало, что Москва заменила Японию в качестве самого популярного направления среди китайских туристов. По мнению Осауленко, это было вызвано рядом разногласий, возникших между Токио и Пекином.

«Внешние факторы, в том числе политические, достаточно серьезно влияют (на турпоток — прим. НСН). Когда между странами существуют добрые дружеские отношения — идет более широкий обмен туристическими потоками. Когда начинают возникать какие-то "недоразумения" — потоки сразу рушатся. На сегодняшний день между Китаем и Японией существуют разногласия. Туристы, с точки зрения времени, — это моментальный индикатор того, что происходит между твоей страной и страной, в которую ты собрался», — заключил собеседник НСН.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов в интервью Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что отмена виз для китайцев в РФ не приведет к резкому росту туристов из Китая, так как за выездным отдыхом граждан этой страны следит правительство.