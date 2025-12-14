Петербург усиливает позиции одного из главных туристских центров

В Санкт-Петербурге на площадке Русского географического общества в рамках деловой программы международного туристского форума «Travel Hub. Приезжай. Зима», состоялась пленарная сессия «География России». На данном мероприятии обсудили перспективы расширения туристского предложения регионов и укрепление внутреннего и въездного туризма.

© РИА Новости

Участники поговорили о потенциале регионов для создания маршрутов, включая историко-культурные, природные, гастрономические и событийные направления. Были рассмотрены механизмы развития инфраструктуры, инструменты повышения привлекательности и стратегии формирования устойчивого потока туристов.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский приветствовал участников форума. По его словам, мероприятие стало ключевой профессиональной площадкой для обсуждения развития отрасли. Он подчеркнул позитивную динамику турпотока, рост интереса к внутренним маршрутам и расширение сезонности, что способствует укреплению статуса Северной столицы как одного из главных туристических центров страны, сообщает Росконгресс.

Замдиректора Фонда Росконгресс и директор ПМЭФ Алексей Вальков акцентировал внимание на широком географическом охвате мероприятий Фонда и значимости делового туризма как важного фактора развития. Крупные события привлекают международную аудиторию и формируют устойчивый интерес к российским территориям. Вальков подчеркнул, что Росконгресс стремится не только обеспечить участникам комфортные условия работы, но и представить культурное и туристическое многообразие регионов.

Зампредседателя Комитета по туризму города Москвы Булат Нурмуханов подчеркнул важность кооперации регионов для развития данной сферы. Он рассказал о планах по увеличению вклада туризма в экономику столицы и о проектах зимнего сезона, направленных на создание комфортной среды и привлечение потока посетителей.

Исполнительный директор «Ассоциации туроператоров» Майя Ломидзе подчеркнула значимость межрегиональных маршрутов и роль географии в формировании туристических направлений. Она отметила важность проектов, таких как «Серебряное ожерелье России», и сообщила о подготовке национальной туристской премии имени Сергея Каганеевича.

В сессии приняли участие представители туристической сферы, авиационного и гостиничного бизнеса, ресторанной индустрии и международных компаний.