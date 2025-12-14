Новогодней столицей России стала Рязань: что посмотреть и где остановиться

Рязань почти на месяц стала столицей – новогодней. Марафон праздничных мероприятий продлится с 13 декабря по 10 января. Город уже второй раз получил столичный статус с начала проекта «Новогодняя столица России» в 2012 году. Редакция уточнила, чем собираются удивлять не только рязанцев, но и туристов, ради которых все проводится, на этот раз.

© tourdom.ru

Зимние потехи

Праздновать в Рязани решили со вчерашнего дня. Основные действия разворачивались на Лыбедском бульваре в центре, где установлена главная городская елка. Все началось с морозца и фудкорта, куда потянулись погреться зрители. Гостей потчевали блинами по-рязански – каравайцами, калинником – пирогом по старинному рецепту, гречневой кашей с копченой уткой и другими блюдами Рязанского края.

На новогодний марафон заявлено свыше тысячи мероприятий на восьми площадках, в том числе у Рязанского кремля и в Центральном парке. Среди развлечений – молодецкие потехи на морозе, обещаны сказки и чудеса – все как полагается. На Рождество запланированы святочные гуляния с играми и песнями. На украшение «столицы на месяц» потратили несколько десятков миллионов – чтобы порадовать и туристов, и рязанцев.

В Лесопарке построили резиденцию Деда Мороза, а письма зимнему волшебнику отправляют в тереме на ул. Почтовой. Есть в Рязани и своя ВДНХ – Торговый городок, где за 250 руб. можно покататься на катке. Во столько же обойдется и 45-минутный сеанс на катке Мюнстерской площади. А еще туристов ждут в Константинове – на родине Сергей Есенина, селе Солотча – с его памятниками и на других достопримечательностях. В древней Рязани и без новогодних забав есть что посмотреть.

Власти города сделают бесплатными несколько стоянок в районах основных праздничных площадок начиная с 15 декабря. Насчет бесперебойной работы мобильного интернета уверенности у них нет, но навигатор, соцсети, супермаркеты и ряд других приложений будут доступны в любом случае. А еще при проблемах с интернетом обещали организовать точки подключения к бесплатному Wi-Fi.

Номера в отелях разлетаются

В Рязани на новогодние даты большинство номеров в отелях уже забронированы. На конец декабря, например, «Старый город» 4* предлагал стандартный двухместный номер от 5,3 тыс. руб. Среди доступных предложений на первые числа января был отель «ПИК» 3* с размещением от 7,5 тыс. руб., а в «четверке» – «Ундина», номер Classic за 9,2 тыс. В бюджетных гостиницах можно остановиться за 2–3 тыс. руб.

Три часа пути

От Москвы до Рязани всего пара сотен км по федеральной трассе М-5 «Урал» – около 3 часов в пути на автомобиле. С автостанции «Котельники» каждый час идут автобусы до Центрального автовокзала в Рязани. Стоимость билета – 1059 руб. при онлайн-покупке и 900 руб. в кассе. С Казанского вокзала можно добраться на электричках за 714 руб. На фирменном экспрессе c указанием места проезд стоит чуть более 1,1 тыс., время в дороге – 2,5 часа.

