Деду Морозу обещают новый терем, а туристам – гостиницы

Правительство РФ планирует создать особую экономическую зону (ОЭЗ) «Дед Мороз» в Великом Устюге. Потенциальные резиденты обещают инвестировать в создание туристической инфраструктуры 8,2 млрд руб., говорится в проекте постановления, разработанного Министерством экономического развития РФ.

© tourdom.ru

Как указано в пояснительной записке, с которой ознакомился журналист TourDom.ru, на территории ОЭЗ собираются построить два новых объекта для резиденции главного новогоднего персонажа – «Терем Деда Мороза» и «Почту Деда Мороза». Внутри планируют создать «специальные пространства, соответствующие увлечениям, хобби и задачам национального героя». Там же должны появиться места для 2 тыс. зрителей.

Среди других запланированных строек – комбоотель с общим номерным фондом 250 номеров, в том числе 110 номеров категории 3* и 140 номеров уровня 4*. В этот проект включено создание точек общественного питания, делового назначения, развлечения и отдыха, сервисы проката и туристических услуг. Кроме того, запланировано строительство двух отельно-коттеджных комплексов с гостевыми домиками. Первый – на 20 номеров от стандарта до люкса, второй – на 34. В этих комплексах тоже должны быть кафе и сервисы проката. Еще один проект предусматривает создание ресторана на 50 мест с фирменным павильоном для продажи «традиционных кондитерских изделий».

Точные сроки строительства этих объектов в проекте постановления не указаны. До 2028 года инвесторы должны вложить в них 3,9 млрд руб., а к 2035 году общий объем инвестиций, по прогнозу, достигнет 8,2 млрд. Сами предприниматели, как ожидается, заработают на продаже товаров и услуг более 34 млрд руб. до 2035 года.

Условия для строительства и дальнейшей работы всех этих объектов должно создать правительство Вологодской области – оно обязалось выделить из бюджета 1,6 млрд на строительство инженерной, транспортной, социальной и другой инфраструктуры.

Государственную программу «Великий Устюг – родина Деда Мороза» запустили в 1998 году. «Вотчина» главного новогоднего персонажа находится на берегу реки Сухона, в 12 км от Великого Устюга. Кроме резиденции Деда Мороза, на территории комплекса есть лечебно-оздоровительный комплекс, гостиницы, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, несколько тематических площадок.

В 2024-м родину Деда Мороза, по данным местных властей, посетили 500 тыс. человек. За новогодние праздники в прошлом году там побывали 36 тыс. гостей – на 40% больше, чем годом ранее.

Как писал TourDom.ru, в Великом Устюге перед Новым годом в 2 раза подняли цены на посиделки с Дедом Морозом в зимние каникулы. Несмотря на это, популярные отели забронировать самостоятельно на каникулы вплоть до Рождества уже невозможно.