Турэксперт перечислил самые необычные катки в России

Турэксперт Васильева перечислила самые необычные катки в России
У многих зима ассоциируется, конечно же, с катанием на коньках. Такое увлечение – хороший повод для путешествий, чтобы не только провести время за любимым сезонным занятием, но и посмотреть на красоты страны. Турэксперт Екатерина Васильева нашла пять интересных катков, которые точно достойны внимания.
Каток «Строитель», Мурманск
Каток на стадионе "Строитель" был бы почти обычным, если бы не его география. Он расположен в Мурманске, а значит, в полярную ночь, которая уже наступила, здесь можно не только покататься, но и увидеть северное сияние (если повезет). А в новогоднюю ночь с 23:00 до 04:00 здесь будет праздничная программа с курантами, фейерверком, мандаринами и шампанским.
Как добраться и сколько стоит: перелет до Мурманска – 2,5–3 часа в пути в одну сторону и от 11 000 рублей за билеты туда и обратно. Взрослый билет на каток – 500 рублей, детский – 300 рублей, прокат коньков – от 300 до 500 в зависимости от размера. Билеты на новогоднюю ночь – 1 000 рублей для детей до 12 лет и 2 000 рублей для взрослых, прокат будет бесплатным для всех.
Озеро Мочох, Дагестан
Горное озеро Мочох в Республике Дагестан расположено на высоте более 1 600 метров над уровнем моря и зимой покрывается толстым слоем льда. Этим уже не первую зиму пользуются как местные жители, так и туристы, превращая такую локацию в большой природный каток. Музыки с огоньками и согревающих напитков здесь нет, зато получится воспользоваться услугами проката. Удобнее всего до этого катка получится добраться с экскурсией из Махачкалы.
Как добраться и сколько стоит: перелет до Махачкалы – 3 часа в пути в одну сторону и от 9 000 рублей за билеты туда и обратно. Цены на однодневные экскурсии начинаются от 2 200 рублей с человека, в эту сумму включен трансфер туда-обратно и иногда обед, прокат коньков (от 300 рублей в час) оплачивается отдельно на месте.
Озеро Байкал
Продолжая тему природных локаций, нельзя не вспомнить о Байкале. Зимой озеро превращается в гигантский каток с настолько прозрачным льдом, что сквозь него можно иногда увидеть подводных обитателей. Пиковый сезон катания приходится на февраль-март, когда лед встает окончательно прочно, но, например, в 2024 году подходящая погода была уже в середине января. Организованного места для катания на Байкале нет, но по побережью на базах отдыха и в туристических местах работают прокаты коньков. Самые популярные среди туристов места – поселок Листвянка.
Как добраться и сколько стоит: перелет до Иркутска – 5,5-6,5 часа в пути в одну сторону и от 14 000 рублей за билеты туда и обратно. Автобус до Листвянки идет чуть больше часа, билет в одну сторону – от 280 рублей, но можно воспользоваться и местными маршрутами. Цены в пунктах проката начинаются от 300 рублей за три часа.
Пещера в Камском устье, Татарстан
Неподалеку от поселка Камское Устье в Татарстане есть целая система штолен – рукотворных пещер. Это большой гипсовый рудник, где зимой намерзают сталактиты и сталагмиты, а также есть целое подводное озеро, которое, как только установятся морозы, покрывается льдом. Так что прокатиться на коньках можно прямо в пещере под землей. Правда, добраться до локации можно только в компании гида, так как доехать до пещер непросто, а гулять по ним в одиночку еще и небезопасно.
Как добраться и сколько стоит: перелет до Казани – 1,5-2 часа в пути и от 5 300 рублей за билеты в одну сторону, можно на поезде – 11–13 часов в пути и от 1 400 рублей за билет в одну сторону. До поселка Камское Устье ходит автобус № 529 (времени в пути около двух часов), экскурсии обычно начинаются там, стоимость – от 1 300 рублей с человека, коньки брать с собой.
Каток в Коломенском, Москва
Новый линейный каток на Царской набережной в Коломенском претендует на звание одного из самых длинных в России. Он протянулся на 1,7 километра от Голосового оврага до южной части набережной.
Как добраться и сколько стоит: на бесплатном новогоднем поезде от станции метро "Коломенская". Взрослый билет – от 600 рублей, детский – от 350 рублей на сеанс (1,5–2 часа в зависимости от времени суток), прокат коньков такой же, как и стоимость проката.