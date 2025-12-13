В российских самолетах допустили появление интернета

Росавиация прорабатывает с производителями оснащение российских воздушных судов специальными терминалами для предоставления пассажирам услуги интернета на борту, сообщил ТАСС глава ведомства Дмитрий Ядров.

© РИА Новости

«Важная, интересная задача, которую сейчас решает "Бюро 1440". В конечном итоге, в рамках реализации проекта по запуску низкоорбитальной группировки прорабатываем вопрос с российскими производителями об оснащении воздушных судов специальными терминалами, которые позволят в конечном итоге предоставлять пассажирам услуги интернета на борту», — сказал он.

По словам Ядрова, Росавиация сопровождает проект с точки зрения сертификационных процедур, поскольку терминал должен соответствовать определенным требованиям.

«В этой связи доработки могут затронуть конструкцию воздушного судна», — уточнил глава ведомства.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, должен ли быть интернет бесплатным на борту, Ядров сказал, что необходимо "коммерцию считать".

Как сообщили ТАСС в "Бюро 1440", компания разрабатывает абонентский терминал авиационного исполнения для организации доступа к спутниковому ШПД (широкополосному доступу в интернет) с борта самолета.