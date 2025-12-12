Около 8 млн человек отдохнули в Сочи в 2025 году

Около 8 млн туристов посетили Сочи в 2025 году, сообщил на пресс-конференции в ТАСС глава администрации курорта Андрей Прошунин. Турпоток остается на уровне 2024 года, но интерес отдыхающих к Сочи не падает.

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. Председатель и сооснователь Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов ранее в беседе с ТАСС отмечал, что летом 2025 года загрузка ряда сочинских гостиниц упала на 5-7%, а выручка - на 15-18%. Представители отрасли оценили прошедший в Сочи высокий сезон как сложный.

"Загрузка города Сочи с начала текущего года составила около 8 млн человек. В прошлом году цифра была практически такой же: люди продолжают ехать, людям нравится наш город", - сказал Прошунин.

Он также отметил, что на новогодние каникулы Сочи готовится принять около 500 тыс. туристов, среди них 200 тыс. - только в горном кластере. Всего в зимнем сезоне будет работать 600 средств размещения, а горнолыжные курорты подготовили для гостей 174 км трасс для катания и 64 новых подъемника, добавил Прошунин.

Мэр Сочи подчеркнул, что в ноябре на курорте установилась теплая погода, температура воздуха в прибрежной части достигала плюс 17 градусов, в горах еще не сформировался снежный покров для полноценного открытия трасс для катания. "Мы очень ждем снега, в целом мы готовы к зимнему сезону и приему гостей - и средства гостеприимства, и медицинские службы, и МЧС. Никаких проблем не видим", - заключил Прошунин.