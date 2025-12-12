АТОР учредила национальную туристическую премию имени Сергея Корнеева

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе объявила об учреждении национальной туристской премии за наиболее яркие и нестандартные решения, направленные на развитие туризма по разным его направлениям. Она будет носить имя Сергея Корнеева, одного из создателей отечественной туротрасли в ее современном формате, первая церемония вручения запланирована на декабрь 2026 года в Санкт-Петербурге.

Об учреждении премии Ломидзе сообщила на пленарной сессии Петербургского международного туристского форума "Travel Hub. Приезжай. Зима".

"Эта премия позволит людям, участникам рынка, органам власти, туристско-информационным центрам, агентствам по туризму, общественным организациям - всем тем людям, структурам, которые занимаются реальным развитием туризма и предлагают самые интересные проекты у себя в регионах, получить достойное признание и узнавание по всей стране. Поэтому ассоциация туроператоров инициирует эту премию", - сказала она.

Сергей Корнеев (1970 - 2025) - экс-замглавы Ростуризма (2014-2020), председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга (2020-2024), вице-президент АТОР. Он был главным идеологом и создателем проектов "Новая туристская география" и "Серебряное ожерелье России". При его участии в Петербурге была организована серия знаковых событий, в том числе Фестиваль огня, Фестиваль ледоколов, выставки ледовых скульптур, мероприятия в "Острове фортов" в Кронштадте.

"Номинироваться и награждаться в рамках премии будут не просто "красивые идеи", существующие только на бумаге, или локальные инициативы, а системные решения, которые создают новую реальность для целых территорий и рынков. Это премия для создателей, для тех, кто не боится сложных задач, работает с большими форматами и меняет карту туристических возможностей страны", - подчеркнула Ломидзе.

Номинации будут утверждены в начале следующего года, в числе планируемых - "Цифровые технологии в туризме"; "PR-прорыв" - за продвижение России и ее регионов, турпродуктов; "Осознанное гостеприимство"; "Стихия воды: новые ритмы" - для проектов по развитию водных видов туризма; а также специальная номинация для участников проекта "Серебряное ожерелье России", который объединяет 11 субъектов Северо-Западного федерального округа.