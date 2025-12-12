В Татарстане продлили налоговые льготы для новых гостиниц

В Татарстане действие налоговых льгот продлили для гостиниц, соответствующих определённым критериям.

© РИА Новости

Речь об объектах, имеющих классификацию не ниже трёх звезд и располагающих фондом от 50 номеров, пишет «Реальное время» со ссылкой на официальный правовой портал.

Обозначен и предельный срок ввода таких объектов в эксплуатацию: до 31 декабря 2030 года, тогда как ранее действовал срок до 31 декабря 2026-го.

Эти изменения внесены в статью «О налоге на имущество организаций», документ подписал глава РТ Рустам Минниханов.

Ранее стало известно, что спрос на глэмпинги в России в 2025 году вырос в два раза, привлекая не только обычных туристов, но и сотрудников на удалёнке и путешественников с животными.