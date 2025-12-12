В преддверии Нового года москвичи стали чаще задумываться об оздоровительном отдыхе. Согласно данным совместного исследования МегаФона и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок, на период новогодних праздников в 1,5 раза выросло число бронирований в российских санаториях, а трафик на сайты отелей, предлагающих SPA-программы и условия для здорового сна, в ноябре увеличился на 15 % по сравнению с прошлым годом.

В Москве набирает популярность велнес-туризм, направленный на комплексное восстановление сил. Жители столицы выбирают отдых, совмещенный с лечебными процедурами, прогулками и спортом на свежем воздухе, предпочитают для поездок тихие места, где можно качественно выспаться. По данным аналитиков, число бронирований санаториев на новогодние праздники увеличилось на 57 % по сравнению с прошлым годом. Большей популярностью также стал пользоваться отдых на природе: спрос на загородные дома вырос на 15 %.

Выбирая место отдыха на время каникул, москвичи интересуются качеством матрасов, разнообразием подушек, наличием блэкаут-штор. Гостиницы с условиями для комфортного сна чаще всех присматривают абоненты 35-44 лет, на них приходится 42 %. Далее следуют пользователи 45-54 лет и 25-34 лет с долей 25 и 14 % соответственно. В ноябре «сонным» туризмом стали активнее интересоваться мужчины — рост составил 5 % к октябрю. При этом в общей доле лидируют женщины, на которых приходится 56 %.

Комфортный сон влияет на впечатление от отдыха, следует из отзывов путешественников — в каждой десятой рецензии о российских отелях на Островке упоминаются подушки и матрасы. Аналитики также выяснили, в каких городах России была самая высокая доля положительных отзывов о качестве сна в объектах размещения. Лидером стал Омск: в 12 % отзывов гости отметили, что им удалось хорошо выспаться. Сразу за ним идут Калининград, Владимир, Смоленск, Светлогорск, Тверь, Калуга, Коломна, Кисловодск и Зеленоградск.

В топ самых популярных направлений для отдыха на новогодние каникулы входят Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Краснодар и Екатеринбург.