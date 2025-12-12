Проблемы расчетов для иностранных туристов будут решены в 2026 году

В течение следующего года будут решены проблемы с расчетами для иностранных туристов, посещающих нашу страну, заявил замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков на сессии по теме въездного туризма в России в рамках программы «Открой твою Россию» АСИ.

«Мы рассчитываем, что здесь то неудобство, с которым сталкиваются иностранцы, будет преодолено за следующий год», – сказал Вахруков.

По его мнению, развитие въездного туризма является не просто модным трендом, а острой необходимостью для страны и создаваемой сегодня инфраструктуры. Значение въездного туризма трудно переоценить, подчеркнул чиновник.

Первый плюс, по словам Вахрукова, – приток валюты и денег в страну, что выгодно для макроэкономики. Потребитель сам оплачивает логистику, приезжая и тратя деньги.

Второй аспект – иностранные туристы показывают конкурентоспособность инфраструктуры. Туристы из других стран выбирают Россию, подтверждая успешность продвижения и развития инфраструктуры, сказал замминистра.

Он подчеркнул, что развитие въездного туризма является ключевым направлением для России, и поставил перед страной амбициозные цели: увеличить количество иностранных туристов с 5 миллионов в 2024 году до 16 миллионов к 2030 году.

Напомним, что Россия и Китай переходят к взаимному безвизовому туризму. Эта мера, по мнению экспертов, призвана увеличить поток платежеспособных путешественников и раскрыть потенциал въездного туризма.