Турпоток в Петербург по итогам года вырастет до 12,5 млн человек

Туристический поток в Санкт-Петербург по итогам 2025 года достигнет 12,5 млн человек, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский. Этот показатель на 7% превышает прошлогодний.

"Количество гостей не только из России, но и других стран, увеличивается. Сегодня мы можем сказать, что в 2025 году мы выходим на цифру 12,5 млн туристов", - сказал Пиотровский журналистам на международном туристском форуме "Travel Hub. Приезжай. Зима". В 2024 году Петербург посетили 11,6 млн гостей.

Как отметил вице-губернатор, для города важно, что сегодня не только летний, но и зимний период, который не был так востребован еще 10-15 лет назад, привлекает большое количество гостей.

"Туристам нравится приезжать в Петербург зимой, потому что здесь достаточно много различных активностей, и для нас это самое главное", - добавил Пиотровский.

Говоря о прогнозе на 2026 год, вице-губернатор отметил, что в Петербурге, в частности, ожидают существенный рост количества путешественников из Китая в связи с введением безвизового режима.

"Мы ждем увеличения на 30% количества туристов из Китая", - сказал вице-губернатор.

Петербургский международный туристский форум "Travel Hub. Приезжай. Зима" проходит с 11 по 13 декабря.