Россиянам раскрыли стоимость поездок к северному сиянию

Самые дешевые билеты для поездок к северному сиянию можно приобрести из Москвы и Санкт-Петербурга. Стоимость раскрыли россиянам аналитики сервиса «Туту», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, из Москвы дешевле всего отправиться за северным сиянием в Архангельск и Печору (Республика Коми) на поезде — около 30-31 тысячи рублей на двоих. Для петербуржцев приоритетная и самая близкая локация — Республика Карелия. Поездка в Петрозаводск на автобусе в обе стороны в сезоне 2025-2026 будет стоить 14 тысяч рублей, и чуть дороже на поезде — 17 тысяч рублей.

А вот жителям Сочи придется потратить чуть больше за удовольствие увидеть это природное явление из-за отдаленности от северных регионов. Минимальные расходы на дорогу до Архангельска составят 39 тысяч рублей на двоих на самолете. Калининградцам же рекомендуют лететь в Петрозаводск в среднем за 48 тысяч рублей.

«Чтобы посмотреть на северное сияние вживую, жителям Владивостока выгоднее всего ехать в сибирский Красноярск. Для владивостокцев такое путешествие стоит в среднем в 62 тысячи рублей. Жителям Уфы и Казани тоже выгоднее ехать в Сибирь, но путешествие выходит бюджетнее — 48 тысяч рублей на поезде», — указано в исследовании.

Ранее сообщалось, что китайские туристы массово устремились в Мурманск ради зачатия «счастливых детей» под северным сиянием. Туроператоры рассказали изданию, что после объявления безвизового режима с Россией этот город и весь регион оказались в лидерах зимних туристических направлений у гостей из Поднебесной.