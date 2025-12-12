В Москве назвали победителей премии «Путеводная звезда»

В Москве назвали имена лауреатов ежегодной премии "Путеводная звезда", отмечающей достижения в сфере туризма и гостеприимства.

В текущем году конкурс утвердил 44 победителя, представивших важные для Москвы проекты, написал по этому поводу в Мах мэр Москвы Сергей Собянин.

В частности, это Музей криптографии, который был удостоен награды в номинации "Лучшее впечатление для детей ", Московский планетарий с его иммерсивной программой, победившей в номинации "Лучшая вечерняя шоу-программа". Сериал "Москва слезам не верит. Все только начинается" был номинирован в категории "Город в кино", лучшим кинотеатром назвали киноконцертный комплекс "Мосфильм".

Представленная на ВДНХ выставка "Образ Москвы в русском искусстве из собрания Государственного Русского музея" победила в номинации лучших экспозиций, посвященных столице. Также были награждены московские рестораны, отели, гастрономические кластеры и торговые сети.

Сергей Собянин поблагодарил всех участников премии "Путеводная звезда" за то, что они с любовью рассказывают о столице, делая ее еще более интересной.