Дальний Восток поставят на турпоток

Федеральные власти намерены сделать Дальний Восток одним из ключевых туристических направлений России. Общий целевой показатель турпоездок к 2030 году должен составить 7,4 млн. Ставку делают на российских и китайских гостей. Регионы ДФО уже подготовили новые предложения.

© EastRussia

Зимний сезон

Одним из самых популярных регионов у туристов на Дальнем Востоке считается Сахалинская область. По итогам 10 месяцев турпоток в регион превысил 306 тыс. гостей, прирост составил более 20%. Зимой магнитом для туристов выступает горнолыжный комплекс «Горный воздух» в Южно-Сахалинске. Там уже активно принимают посетителей. Как заявил на круглом столе, посвященном развитию туротрасли и планам на зимний сезон 2025/26 в регионах Дальнего Востока, министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев, комплекс является одним из драйверов развития туротрасли в островном регионе и должен стать настоящим всесезонным курортом, одним из лучших не только в стране, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Одним из конкурентов «Горного воздуха» станет горнолыжный курорт в приморском городе Арсеньев. Его в тестовом режиме запустят уже в 2025 году. Как заявила министр туризма Приморского края Наталья Набойченко, 12 км трасс с оснежением на всю высоту будут работать до 31 марта. Привлекать туристов в регион также намерены экстремальными ледовыми забегами, айс-флоатингом (плаванием на поверхности ледяной воды в специальном водонепроницаемом костюме) и баней, установленной на море. Такие виды отдыха становятся очень популярными у иностранных гостей. Однако пока основную массу турпотока формирует внутренний туризм. Приморье уверенно приближаемся к показателю в четыре млн гостей, которые посетили регион в 2025 году. К 2030-му здесь намерены принять 5,5 млн путешественников.

В Якутии туризм начали активно развивать лишь в последние годы, пока цифрами, как в Приморье, там похвастаться не могут (264 тыс. по данным на 1 ноября 2025 года), однако готовы предложить интересные туры. В зимний сезон гостям предложат отправиться к главной достопримечательности республики – Ленским столбам. В холодное время там доступны каток, ледовые скульптуры и подледная рыбалка. Доставляют туристов к месту по зимнику. Порыбачить можно и на фестивале «Мунха олонхото», объединяющем якутский эпос и подледный лов карася.

«Это подледная рыбалка, где вся деревня и туристы выходят на рыбалку в валенках, в шубах, делают лунки. Рыба сама выскакивает и сразу замерзает. Ее сразу можно строгать и есть», — объяснила заместитель министра предпринимательства торговли и туризма Республики Саха (Якутия) Мария Карпова.

Еще один магнит для туристов на Дальнем Востоке в любое время года – Байкал. Зимой он привлекает не только красивым и фотогеничным льдом, но и активностями. На озере с бурятского берега обустраивают огромный каток, туристы катаются на снегоходах, играют в мини-гольф и боулинг на льду. Для экстремалов организовывают купание в проруби, а тем, кто любит воду потеплее – купание в термальных источниках или баню на берегу Байкала.

Новой зимней фишкой Бурятии стал фестиваль «Снежная открытка». Организаторы вдохновились примером пенсионера Валерия Мельникова из села Марково Амурской области. Одинокий и лишившийся много лет назад слуха художник-самоучка больше 10 лет выходил на лед реки Хомутина и рисовал новогодние открытки. В Бурятии фестиваль проводят третий год подряд.

«В 2022 году на Байкале нарисовали открытку площадью 400 кв. метров. Участие в рисовании приняли порядка 100 человек. В этом году фестиваль стал международным, участие в нем приняли 1 800 человек, а площадь открытки составила 1 600 кв. метров», — рассказал министр туризма Бурятии Алдар Даржеев.

Еще одно мероприятие на льду предлагает гостям Амурская область. Там на Амуре, на границе России и КНР проведут зимний фестиваль, в рамках которого устроят народные гуляния, ледовые гонки и хоккейные матчи с участием спортсменов из России и Китая. Турпоток в Приамурье на начало ноября уже превысил 500 тыс. человек. При этом около 100 тыс. гостей – иностранные граждане.

Не обойдется зима и без космической темы, которая в Приамурье давно стала круглогодичной. Как сообщила министр внешних связей и туризма Амурской области Екатерина Киреева, на космодроме Восточный в преддверии Нового года состоится запуск ракеты. Попасть на него смогут туристы, которые позаботились о поездке заранее и подали нужные документы – объект все-таки стратегический. Но побывать на космодроме можно и в межпусковые периоды – они доступны в течение всего зимнего сезона.

Путь через желудок

Все активнее на Дальнем Востоке развивают гастрономическое направление для туристов. Гостей не просто кормят вкусными и порой необычными блюдами, а знакомят через них с культурой региона, с историей и локальными продуктами.

«Морепродукты, рыба, которая поймана в акватории Сахалина и Курильских островов – это именно то, зачем в наш регион, в том числе, приезжают туристы. Мы очень сильно раскачали эту историю большим количеством гастрономических марафонов, разного уровня. Это послужило катализатором открытия ресторанов высокого уровня, захода новых франшиз в регион. Эти рестораны в основных блюдах сделали акцент на локальные продукты, что не может не радовать», — поделился Артем Лазарев.

Сахалинская область намерена провести гастрофестиваль островных кухонь мира, участие в котором примут шеф-повара из разных регионов России и из других стран. Попробовать их блюда пригласят местных жителей и туристов.

«Сахалин – это уникальная гастрономия, это микс японской и корейской кухни, это островные морепродукты и рыба. Сейчас это переходит в совершенно новое видение гастрокультуры, внимание на которую обращают шеф-повара России и других стран. Такой гастрофестиваль привлечет много туристов из России, а в дальнейшем – из других стран, поскольку участники события – шеф-повара – станут амбассадорами островной кухни», — объяснила президент ассоциации туриндустрии Сахалинской области Ирина Ли.

Еще один гастрофестиваль уже стал одной из туристических фишек Бурятии. «Боргойская баранина» собирает несколько тыс. гостей. Этот продукт — один из главных гастрономических символов Бурятии наравне с байкальским омулем.

«Фестиваль проходит в Джидинском районе, в 200 км от Улан-Удэ – столицы республики. Мы проводим его в течение трех лет, в 2025 году он собрал порядка 11 тыс. участников», — подчеркнул Алдар Даржеев.

Ставка на Китай

По данным Минэкономразвития РФ, Дальний Восток к 2030 году планирует принять 1,8 млн туристов из Китая. Для этого количество прямых авиарейсов между городами КНР и ДФО увеличится с нынешних 50 до 350 рейсов в неделю. Параллельно будет проведена модернизация наземных пунктов пропуска и аэропортов. Сейчас на китайское направление приходится 75% иностранного турпотока на Дальнем Востоке. Увеличить показатель поможет безвизовый режим и развитие инфраструктуры в ДФО.

Для гостей из Поднебесной в дальневосточных регионах уже готовят новые предложения. Так, в Хабаровском крае в 2025 году разработали туристический маршрут «Красное солнце Амура». Как рассказал заместитель министра туризма Хабаровского края Николай Иванов, акцент в этом продукте сделан на этнографию, коренные малочисленные народы Амура, уникальность дальневосточной тайги, а также на гастрономию.

Чтобы оказать гостям качественный прием, в регионе готовят гидов-проводников со знанием китайского языка. Обучают их за счет средств программы развития внутреннего и въездного туризма. В 2025 году подготовку прошли 86 специалистов.

В Бурятии ставку делают на автотуристские маршруты. По словам Алдара Даржеева, в республике уже есть путешествие по берегам Байкала, активно разрабатывается маршрут «На великом чайном пути». Его создают совместно с Иркутской областью, а также монгольскими и китайскими специалистами. Еще один маршрут – «Священный Байкал и путь Су У», основанный на культурных исторических связях с Китаем. Он посвящен древнему китайскому дипломату Су У, который около 20 лет провел в плену на берегах Байкала, а затем вернулся на Родину. Для жителей КНР Су У — знаковая фигура, символ патриотизма и верности государству.

Ближе всего к Китаю находится Амурская область. В 2026 году там запустят новый терминал аэропорта в Благовещенске и автомобильный пункт пропуска Каникурган, масштабнее заработает международный автомобильный мост через Амур, а к концу мая – трансграничная канатная дорога.