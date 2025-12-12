Приамурье стало лидером в развитии научного туризма в России

Амурская область одержала победу в общероссийском финале проектного акселератора. Регион предложил уникальную «дорожную карту» развития туризма, сделав ставку на космос, палеонтологию и индустрию.

Амурская область вошла в число лидеров развития научно-популярного туризма в России, одержав победу в общероссийском финале проектного акселератора. Мероприятие, организованное Минобрнауки и РГУТиС в рамках Десятилетия науки и технологий, проходило в Москве, и в нём участвовали 38 регионов.

Приамурская команда, состоящая из представителей власти, науки и образования, представила на суд жюри детальную «дорожную карту» до 2030 года.

Проект сфокусирован на трёх основных направлениях: экологическом, палеонтологическом и промышленном туризме. В него включено около 30 ключевых объектов, которые превратят регион в живую энциклопедию. Туристы смогут посетить космодром Восточный, увидеть пуск ракет, исследовать динопарк и палеонтологический музей, а также побывать на крупных промышленных объектах, таких как газохимический комплекс.

План дополняют природные жемчужины — ботанический сад, Муравьёвский парк и Норский заповедник с уникальной миграцией косуль, пишет gtrkamur.ru.

Особое внимание в проекте уделено кадрам и международному потенциалу. В регионе действует система аттестации гидов и гидов-переводчиков, что позволяет пополнять профессиональные ряды не только за счёт выпускников вузов. Благодаря соседству с Китаем, с которым область связывает мост, а в 2026 году откроется первая в мире трансграничная канатная дорога, все маршруты изначально планируются как международные.

Приамурье уже занимает второе место в стране по приёму китайских туристов, и реализация новой «дорожной карты» позволит значительно усилить эти позиции. Практическое воплощение плана начнётся уже в следующем году.