«Портал в ад» и следы Гипербореи: загадочные места Мурманской области

Первые люди начали заселять Кольский полуостров, в границах которого расположена современная Мурманская область, уже в VIII–VII тысячелетии до нашей эры. Вслед за растаявшим ледником шли охотники и рыболовы, оставившие после себя немало загадок, которые пытаются разгадать наши современники. Расскажем о некоторых древних и современных загадочных местах кольского Заполярья

Священное озеро

Сейдозеро считается одним из таинственных и известных мест в Мурманской области. Оно расположено в самом центре Кольского полуострова, в Ловозерском районе, историческом центре жизни саамов — коренного малочисленного народа Крайнего Севера, считающего окрестности озера священными. Название с саамского так и переводится — "священное озеро". Саамские шаманы — нойды — приходили туда для совершения обрядов, проведения праздников. По поверьям, души шаманов до сих пор живут в камнях у озера.

Среди местных ходит поверье, что якобы под водной гладью Сейдозера есть скрытое от глаз второе дно, а также то, что озеро можно перейти вброд, если знать тайную тропинку. Местные стараются не шуметь у берегов, чтобы не потревожить лесного духа, который не делает людям зла, пока они его не трогают.

Но если в лесу будут шум, песни и крики, то дух сделает так, что дороги назад будет уже не найти. В древние времена саамы в страхе накликать на себя беду боялись прокалывать лед Сейдозера зимой, а богатый улов мог подарить хозяин озера, если преподнести его дочерям дары в виде нитей, монет и бисера.

Одна из главных легенд Сейдозера видна издалека — это изображение сказочного духа-великана Куйвы, очертания которого люди видят в темных пятнах на скале, возвышающейся над озером.

По одной из версий, злой предводитель вражеских племен Куйва напал на саамов, но боги поразили его молниями, и на скале остался след сожженного великана, по другой — он похитил саамскую девушку, запер ее в скале и остался охранять.

Загадочности добавляет тот факт, что барельеф Куйвы в некоторых местах выступает из стены на 3−4 м и, если плыть или быстро ехать вдоль него, будет казаться, что фигура двигается, поэтому его еще называют "Танцующий Куйва".

Ученые отрицают мистический характер следов на скале. Еще в 1923 году академик Александр Ферсман сделал предположение, что фигура — это узор из мха и лишайников, а в последние годы сотрудники кафедры физиологии и биохимии растений Санкт-Петербургского университета выдвинули теорию, что на скале живут микроколониальные грибы, которые окрашивают камень. Все остальное, уверены исследователи, — человеческая фантазия.

Следы Гипербореи

Сейдозеро привлекает туристов, мистиков и исследователей. Среди некоторых оно считается воротами в древнюю цивилизацию Гипербореи, которая исчезла, как Атлантида, однако стала прародительницей древних славян. В советские годы несколько экспедиций отправлялись сюда, чтобы раскрыть тайны озера. В 1922 году здесь работала команда врача и исследователя оккультизма Александра Барченко.

Сотрудник Государственного архива Мурманской области, историк и краевед Дмитрий Ермолаев в свое время подробно изучил хранящиеся документы, связанные с той экспедицией, и отметил, что в официальных итогах работы Барченко нет ни слова про Гиперборею. Его целями были учет экономических возможностей губернии, квалификация доходных статей, в частности эксплуатация океанских водорослей на удобрения и фураж.

"Где Гиперборея, а где водоросли? Изучая документы того времени, я ожидал, что хоть где-то она должна проявиться, однако нет. В официальных документах, хранящихся в Государственном архиве Мурманской области, ни о древней цивилизации, ни о Гиперборее ни слова. Сам Барченко выступил с рассказом о гиперборейских итогах своей работы уже в 1923 году. Правда, он отмечал, что основная цель экспедиции была экономической, а все прочие наблюдения сделали попутно. С течением времени экономические моменты забылись. Сегодня, когда мы говорим об экспедиции Барченко, это Гиперборея, Гиперборея и еще раз Гиперборея", — рассказал Ермолаев.

Историк отметил, что в научном сообществе доклады Барченко сразу вызвали жаркую полемику и непризнание, слишком уж яркие картины рисовали участники экспедиции. Исследователи заявляли, что находили загадочные сооружения, которые трактовали как следы древних гиперборейцев. Однако многие из побывавших впоследствии в этих местах групп не нашли ничего необычного, кроме причудливых творений природы.

Одним из таковых является танцующий лес, так в окрестностях Сейдозера прозвали деревья причудливой формы. Они растут не прямо, а изгибаются, как танцовщики в различных позах, иногда даже свернуты кольцами. Скептики объясняют это сильными ветрами и камнями, которые мешают деревьям расти. Однако есть и те, кто видит в этих деревьях загадочное послание, оставленное духами священного озера.

"Убеждать кого-то в отсутствии или наличии следов Гипербореи нет смысла. Всегда были и будут люди, которым нравится в нее верить. Уж слишком привлекательной получилась история. Пусть каждый делает выводы сам. Давайте пожелаем успеха будущим исследователям", — заключил Ермолаев.

"Портал в ад"

В 10 км от города Заполярного, недалеко от границы России с Норвегией, есть законсервированная шахта, скважина которой является самой глубокой в мире — более 12 тыс. м. Кольская сверхглубокая, которой присвоили порядковый номер СГ-3, по проекту должна была достичь глубины в 15 тыс. м, а целью бурения было изучение древнейших пород планеты и процессов в них. Работы на объекте пришлось остановить в 1990-е годы из-за недостатка финансирования.

Вокруг СГ-3 ходит множество легенд. Одна из самых распространенных была впервые напечатана в финской газете в качестве первоапрельской шутки, откуда попала в эфир американской радиостанции, "со всей ответственностью" заявившей, что советские ученые открыли портал в ад.

По одной из версий, из скважины даже вырвался демон. Именно мистикой объяснялись частые поломки оборудования, а также стоны и крики "грешников из преисподней" на растиражированной аудиозаписи, на поверку оказавшейся монтажом, так как акустические микрофоны при изучении Кольской сверглубокой не использовались.

Однако "портал в ад" послужил вдохновением для нескольких фильмов и до сих пор привлекает туристов, посещающих Мурманскую область. Власти региона намерены превратить заброшенный комплекс зданий в туристический объект, у которого не будет недостатка в городских легендах, подогревающих к нему интерес.