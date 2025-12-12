Хомлины и космонавтики: туристы начали охоту за уникальными скульптурами

Массовая мода ставить на улицах миниатюрные скульптуры-символы города Польше в городе Вроцлав в 2001 году. Там появились бронзовые гномы. Милые сказочные человечки добавляли шарм польскому городу, придавали атмосферу волшебства и очень нравились туристам. В России первая мини-скульптура была Санкт-Петербурге в 1994 году. Ею стал одиннадцатисантиметровый Чижик-Пыжик, примостившийся на парапете набережной реки Фонтанки. Сегодня подобные арт-объекты есть во многих российских городах. Так, в Архангельские обитают кудесники, в Серпухове — павлины, в Костроме — зайцы деда Мазая, а в Суздале — суздальчата. Путешествуя по городам, россияне отыскивают такие арт-объекты, чтобы сфотографироваться с ними, а местные жители сочиняют о них легенды и включают в маршруты городских экскурсий. О том, кто такие калининградские хомлины, сколько в Калуге приземлилось космонавтиков и что нужно шепнуть вятской кикиморе на удачу — в материале «Ленты.ру».

Калининградские хомлины

Один из первых российских городов, на улицах которого появились мини-скульптуры — Калининград. С 2018 года здесь обитает целая семья сказочных персонажей — хомлинов.

Хомлины (от английского «home» — «дом») — это калининградские домовые. Их Наталья Шевченко и ее муж Сергей. Однажды Наталья во время телефонного разговора набросала эскиз — бородатый старичок с эльфийскими ушками, в очках, жилетке и старинных туфлях и его супруга в чепце, с небольшим мешочком. Сергей сочинил персонажам легенду.

Хомлины — добрый, но шкодливый народец, они обрабатывают янтарь и хранят секрет изготовления марципана. У людей они часто воруют мелкие вещи (ложки, носки и так далее), чтобы обустроить свое жилище

Первой мыслью супругов было Андрей Следков слепил объемную фигурку дедушки-хомлина из пластилина, родилась идея создать серию городских мини-скульптур.

Первый хомлин — дедушка Карл — был установлен восемь лет назад на Медовом мосту через реку Преголю, рядом с кафедральным собором на острове Канта и Рыбной деревней. Фигурка изготовлена из бронзы, а ее высота не превышает 20 сантиметров. Имя для мини-скульптуры выбирали всем Калининградом — путем онлайн-опроса на сайте «Мастерской хомлинов».

Сегодня в Калининграде имеется семь скульптур хомлинов. Кроме дедушки Карла есть бабушка Марта, а также папа Лео, мама Варя и три их ребенка: Витя, Уля и Антошка. Все они расположены в разных частях города, рядом с местными достопримечательностями — музеем Мирового океана, зоопарком, музеем Янтаря, башней Врангеля или в историческом квартале Амалиенау.

Чтобы обойти всех хомлинов, понадобится не меньше одного дня. Рядом с хомлинами туристы обычно фотографируются, трут их на счастье, а также оставляют монетки. А сами калининградцы зимой наряжают хомлинов в шапочки и шарфики — считается, что, укутывая домовых от холода, можно загадать желание. И хомлины обязательно его исполнят!

Коты в Йошкар-Оле

«Йошка» — так ласково называет Йошкар-Олу молодежь. В 2011 году у города появился свой символ — скульптура «Йошкин кот», название которой созвучно как неофициальному названию города, так и эвфемизму, используемому для выражения удивления, досады, недоумения или восхищения.

«Йошкин кот» — это бронзовый памятник весом в 150 килограммов, Алексей Шилов, а установлена она на средства мецената Сергея Парамонова.

Прототипом «Йошкиного кота» художникам послужил рыжий кот, обитавший в их мастерской

«Йошкин кот» быстро полюбился жителям Йошкар Олы и туристам. Они верят, что для того, чтобы в деле сопутствовала удача, нужно поздороваться с котом за лапу, потереть ему нос, и прошептать на ухо желание.

Вслед за скульптурой кота в Йошкар-Оле появилась и фигурка его спутницы — кошки. За раскосые глаза и кокетливый вид горожане республики Марий Эл, по городу «разбежались» семь бронзовых котят: Мурзик, Ириска, Бусинка, Василий, Дымка, Карл, Барсик. Каждый из них занят своим делом — Мурзик, например, играет на гитаре, Бусинка танцует, Василий фотографирует, а Барсик ловит рыбу.

13 котов-талисманов установлено в Йошкар-Оле. Кроме кошачьей семьи в городе также есть фигурки кота с чебуреком, кошки на чемодане и кота в смокинге

Скульптуры котов находятся в исторических локациях города: рядом с Благовещенской башней, на главной аллее Центрального парка культуры и отдыха, у входа в музей истории города или рядом с Марийским театром оперы и балета. Поэтому гиды в Йошкар-Оле часто устраивают для туристов квесты, во время которых надо найти и сфотографировать фигурки, а заодно изучить достопримечательности города. На то, чтобы осмотреть всех бронзовых котов, понадобится около 3-4 часов, а пройти придется 7-8 километров.

Калужские Космонавтики

Калуга — колыбель отечественной космонавтики. В начале XX века в этом городе жил ученый, основоположник теории реактивного движения Константин Циолковский, а также биофизик Александр Чижевский — он считается создателем такой науки, как космическая биология. Памятных мест, связанных с космонавтикой, в городе много: Государственный музей истории космонавтики, дом-музей Александра Чижевского, планетарий…

Неудивительно, что городские мини-скульптуры в Калуге тоже связаны с космосом. Это космонавтики — маленькие, не более 20 сантиметров, человечки в скафандрах, созданные скульптором Алиной Фарниевой.

Первый космонавтик был установлен в 2023 году по инициативе директора Калужского драматического театра Александра Кривовичева. Космонавтик Театрал сидит в колоннаде драмтеатра и задумчиво глядит в ввысь.

Это совсем юный ценитель прекрасного, немного философ и мечтатель. Смотрит вверх — в свои фантазии или в глубокое звездное небо. Мы часто смотрим в ту же сторону Алина Фарниева скульптор

Вслед за Космонавтиком Театралом появились и другие мини-скульптуры. Так, в парке 600-летия Калуги стоит космонавтик Дорожник — подарок городу от Управления автомобильной магистрали Москва-Бобруйск. Он в каске и светоотражающем жилете укладывает дорожное полотно. На смотровой площадке Центрального парка культуры и отдыха — космонавтик Офтальмонавтик в белом халате с офтальмоскопом в руках, созданный совместно с медицинским центром «Микрохиругия глаза». А в сквере Карпова — космонавтик Тая, которую сотрудники завода «Тайфун» подарили горожанкам год назад в честь 8 марта.

Примечательно, что в Калуге мини-скульптуры устанавливают не только крупные предприятия, но и сами жители города. К примеру, второго по счету космонавтика — Пал Палыча, малыша, купающегося в фонтане на Театральной площади, Алексея и Евгении Семиных, которые отпраздновали серебряную свадьбу.

60 тысяч рублей стоит установить одну фигурку космонавтика

На данный момент в Калуге установлено уже больше тридцати космонавтиков. Местные жители утверждают: на то, чтобы обойти их все, понадобится около пяти часов. Причем, чтобы найти все фигурки, надо быть очень внимательными — космонавтик Zenавтик, например, завис в медитации в сквере Мира прямо на фонарном на столбе.

Тобольские ангелы

Тобольск — город ангелов. Так повелось еще с давних времен. Согласно преданию, осенью 1620 года архиепископ Киприан, направляясь в Тобольск, увидел сон: ангел Божий накрыл своей светящейся рукой нижний город и повелел построить церкви так, чтобы они повторяли очертания его ладони. Ангел пообещал, что на город снизойдет благодать, и здесь будут рождаться особенные люди, «поцелованные Богом».

Так и случилось: в Тобольске появилось множество храмов, а сам город подарил миру многих выдающихся личностей: здесь родились и выросли химик Дмитрий Менделеев, композитор Александр Алябьев, художник Василий Перов, а также жили и работали литератор Петр Ершов, живописец Владимир Суриков, картограф и архитектор Семен Ремизов.

Но Тобольск также город скорби и слез. В XIX веке тут находилась каторжно-пересыльная тюрьма, через которую в разное время прошли Достоевский, Петрашевский, Короленко, Чернышевский. Сюда в ссылку были отправлены двадцать декабристов, и здесь же в 1918 году провела последние месяцы перед расстрелом семья российского императора Николая II.

В 2021 году местные власти решили украсить Тобольск мини-скульптурами.

Символом Тобольска был выбран ангел — божественное существо, несущее людям добро, свет и утешение в печали

Автором арт-объектов стал скульптор Дмитрий Прибыльнов. Он создал десять ангелов, у каждого из которых свое имя: Гениальный, Театральный, Милосердный, Улыбающийся…

По словам художника, работа над фигурами заняла три месяца. Труднее всего было сделать лицо — обычно у ангелов детские лица, но скульптор изобразил их мужчинами средних лет, добродушными и умудренными опытом. А еще тобольские ангелы черные.

«Скульптуры металлические и подвержены коррозии. К тому же они находятся на улице. Поэтому мы выбрали цвет, имитирующий бронзовую потертость», — пояснил Дмитрий Прибыльнов.

Все арт-объекты установлены в знаковых местах Тобольска, где происходили исторические для города события. Так, Гениальный ангел с периодической таблицей в руках, расположился на площади Менделеева, у памятника знаменитому ученому. Архитектурный — на Прямском взвозе, по которому раньше проходил главный путь в город. А Милосердный — у стен Тюремного замка.

Но главное, тобольские ангелы имеют каждый свой голос! Фигурки Марины Цветаевой о Тобольске, Музыкальный даст послушать песню «Вечерний звон» Александра Алябьева, Странствующий поведает про казака Семена Дежнева, отправившегося из Тобольска в экспедицию и открывшего Берингов пролив. Ангел Влюбленных расскажет историю любви декабриста Ивана Анненкова и французской модистки Жанетты-Полины Гебль, которая отправилась за ним в ссылку в Сибирь.

В 2024 году на Красной площади Тобольского кремля был установлен еще один ангел — Стремящийся. Он покровительствует тем, кто стремится к развитию, ставит перед собой благородные цели и мечтает изменить жизнь к лучшему

Рязанские грибы с глазами

«В Рязани — грибы с глазами: их едят, а они глядят». Есть разные версии, откуда Москве и кур доят».

Тем не менее глазастые грибы стали одним из туристических брендов Рязани. Первый арт-объект «Грибы с глазами» появился в 2013 году в Центральном городском парке. Он представлял собой несколько фигур грибов с глазами и улыбкой, окруженных разной лесной живностью (лягушками, ящерицами, улитками, божьими коровками). Авторы скульптуры — Василий и Полина Горбуновы.

В 2021 году на главных улицах города «выросло» еще пять глазастых грибов: гриб Мудрец, гриб Коробейник, Мужичок-боровичок, Грибная команда и Влюбленная пара. Причем, каждая из фигурок Сергея Есенина — на его коленях раскрытая книга. А самая трогательная скульптура — Влюбленная пара на Театральной площади, по легенде она гуляет по летнему лесу.

По мнению рязанцев, в городе обязательно должна быть скульптура гриба-десантника в тельняшке. Ведь рязанское военное училище известно на всю страну!

Как и в других российских городах фигурки глазастых грибов изготовлены из бронзы. Правда, металл тонкий, всего 5 миллиметров, а внутри скульптуры полые. Каждый гриб отлит в двух экземплярах — на случай, если арт-объект украдут. В скором времени к грибному семейству присоединится еще одна фигурка — гриб Бабушка. Ее установят около музея лоскутного шитья «Шили были», и она будет сидеть в кресле и шить лоскутное одеяло.

Вятские Кикиморы

Городская легенда город Киров (до 1934 года он назывался Вятка, а с 1457 по 1780 — Хлынов), зовется Кикиморским.

В 2022 году сказка про кикимор обрела новое воплощение. Молодая кировская предпринимательница Анна Чибрина решила поставить в городе скульптуры-талисманы, по примеру того, как это сделано в Калининграде или Йошкар-Оле.

Недолго думая, решила, пускай это будет кикимора. С дымковской игрушкой уже явно перебор. А болотная жительница — своего рода фишечка нашего города Анна Чибрина предприниматель

Образ вятской кикиморы создала художник Юлия Зудова. Изначально предполагалось, что кикимора будет доброй пухленькой бабушкой. Но Юля настояла, что это — болотная дева: худая, стройная, страшненькая на лицо, но обаятельная. По словам дизайнера, облик кикиморы она срисовала с одной из подружек — озорной девушки с растрепанными волосами.

На сегодняшний день Кирове установлено семь фигурок кикимор. Все они из бронзы, рост каждой — не более 35 сантиметров, а вес — около 3 килограммов. У каждой из кикимор свое имя, характер, место обитания и магические свойства. Так, у фонтана «Парящий камень» обитает кикимора Искренность — она помогает людям быть смелыми и не бояться говорить друг другу важные слова. В Александровском саду напротив ротонды расположилась кикимора Здоровье — она знает все секреты хорошего самочувствия, а на перекрестке улиц Спасская и Ленина живет кикимора Любовь — она бережет самое прекрасное из чувств. У всех вятских кикимор есть верный спутник — маленький лягушонок.

Фигурки кикимор находятся в центре Кирова, от одной до другой можно дойти за час или два. И попутно посетить местные достопримечательности: Театральную площадь и здание драматического театра, Александровский сад, Вечный огонь, арку Вятского кремля или особняк купца Булычева. А еще есть поверье, что, будучи в Кирове, обязательно надо найти скульптуру кикиморы Удача — погладить ее по голове и попросить: «Ваше кикиморство! Будьте добры, немного удачи для дел и мечты!»