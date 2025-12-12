В туры по Русскому Северу предложили включать рыбалку и походы за грибами

Иностранных, в частности азиатских, туристов предложили привлекать на Русский Север рыбалкой, походами за грибами и посещением экотроп и фермерских хозяйств. Такую идею высказала исполнительный директор группы компаний "Тари тур" в Санкт-Петербурге Оксана Лебедева на международном туристском форуме "Travel Hub. Приезжай. Зима".

"Если европейцам было очень интересно посещение особняков, дворцов, для арабов - это шоппинг, то для азиатских туристов, в первую очередь, это слияние с природой. В Санкт-Петербурге с прошлого года начала развиваться программа экотроп, и нам кажется, что такие программы включать в туры для азиатского рынка было бы перспективно наряду с посещением природных дестинаций, фермерских хозяйств. Также нам на руку, что азиатские туристы интересуются традиционными ремеслами, культурой, гастрономией", - сказала Лебедева на сессии "Что Россия готова предложить иностранным туристам?"

Она отметила, что после пандемии растет число индивидуальных путешественников и туристических мини-групп. Помимо уже традиционно востребованного у иностранных гостей северного сияния их также можно заинтересовать посещением магазинов с экологически чистыми продуктами Севера - травяными сборами и ягодами, считает эксперт.

В программы для путешествующих семей с детьми, в частности из Китая, наряду с музеями стали включать посещение хоккейных и балетных школ. Лебедева также привела пример недавнего приема туристов из Вьетнама, которые "остаются верны своей традиции и с удовольствием отправляются на русскую дачу, на русскую рыбалку, за грибами". "Такие нетрадиционные с точки зрения культурно-познавательного туризма вещи должны стать основой для формирования туристического продукта для различных иностранных рынков сейчас", - резюмировала она.

Международный туристский форум "Travel Hub. Приезжай. Зима" будет проходить в Петербурге по 13 декабря.