Туристка подала в суд на курорт за нападение чаек

Жительница Оренбургской области подала в суд на местный курорт за нападение чаек. Полгода назад она отправилась отдохнуть на озеро Тузлучное в Соль-Илецке. Женщина заплатила за вход на территорию санатория «Соленые озера», арендовала там беседку и лежак.

По словам туристки, она вела себя спокойно и не делала ничего, что могло бы вызвать беспокойство и агрессию у местных птиц, однако пернатые на нее напали. Дама попыталась убежать, но агрессивные чайки бросились вдогонку. В итоге оренбурженка упала и сломала палец на левой ноге.

В иске она заявила, что администрация не обеспечила безопасность отдыхающих в местах гнездовья птиц на территории санатория. И потребовала, чтобы ей вернули 400 руб. за вход на курорт, 200 руб. за проезд в вагончике по курорту, 7,1 тыс. руб. за аренду беседки и лежака, потраченные на лекарства 15,5 тыс. А также выплатили более 58 тыс. руб. разницы между размером выплаченного пособия по временной нетрудоспособности и средним заработком, 50 тыс. в качестве возмещения морального вреда. Еще она хочет, чтобы ответчик выплатил 50% от присужденной ей суммы за неудовлетворение требований в добровольном порядке.

Мировой судья заявление принял, дело начнут рассматривать в конце декабря.

Отметим, что на территории «Соленых озер» гнездятся краснокнижные чайконосая крачка и кулик ходулочник. Какие именно птицы напали на туристку, не уточняется.