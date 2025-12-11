В Госдуме возьмут в работу предложение о региональном контроле туроператоров

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков возьмет в работу предложение министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмина Мерданова о наделении регионов контрольно-надзорными полномочиями в отношении туроператоров. Об этом парламентарий сообщил ТАСС по итогам тематической дискуссии в ходе форума "Чувашия туристическая".

11-14 декабря в Чебоксарах с участием делегаций из 14 регионов проходит межрегиональный форум "Чувашия туристическая". В ходе экспертной дискуссии "Инвестиции в гостеприимство: практики успешного инвестирования и инструменты поддержки" Мерданов обратился к Аксакову с предложением рассмотреть в Госдуме вопрос о наделении регионов контрольно-надзорными функциями в отношении туристических операторов и агентов - как юридических, так и физических лиц, "которые работают вне правового поля". По мнению министра, это "было бы очень полезно". Мерданов пояснил, что в пик туристического сезона большинство инцидентов, в том числе трагических, связаны с индивидуальным предоставлением услуг.

"Возьму в работу [предложение Дагестана]. <…> Считаю, что оно разумное. <…> В любом случае будем взаимодействовать [с другими комитетами Госдумы]", - сказал Аксаков, попросив Мерданова оформить официальное обращение.

Министр добавил в ходе обсуждения, что в 2018-2019 годах в Дагестане было шесть туроператоров, в настоящее время - свыше 70. Было отмечено, что туризм становится одной из приоритетных отраслей социально-экономического развития республики, о чем говорит и статистика: рост турпотока за последние пять лет составил 117,6%, объем туристических услуг увеличился в 4,5 раза.

Форум "Чувашия туристическая" состоит из нескольких направлений, в том числе площадок декоративно-прикладного искусства и гастрономии "Чувашия мастеровая" и "Вкусная Россия". На открытии гостям представили новогодний облик Чебоксар, зимние события в Чувашии и турмаркет Поволжья. Участников также познакомят с туристическими маршрутами. Для экспертного сообщества организована деловая программа: специалисты обсудят особенности привлечения инвестиций, систему государственной поддержки, федеральные инструменты продвижения внутреннего туризма.