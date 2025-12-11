Гость отеля в Анапе отсудил компенсацию после разлива мазута

Суд в Брянске взыскал компенсацию морального вреда и оштрафовал ООО «Анапское взморье» (отель Miracleon) по иску клиента, который отменил бронирование из-за разлива мазута на Черноморском побережье после крушения танкеров.

Истец заплатил за номер 319,1 тыс. руб., собираясь отдохнуть в Анапе летом 2025 года. Когда на побережье закрыли пляжи, он отказался от поездки и потребовал вернуть деньги, сообщили в объединенной пресс-службе судов Брянской области. Отель выполнил требование, но с опозданием, и недовольный клиент подал на него в суд. Сумма иска включала неустойку в размере 314,6 тыс. руб., штраф на 157, 3 тыс. руб. и компенсацию морального вреда – 50 тыс. руб.

Суд первой инстанции решил, что ответчик не нарушил права истца и тот по собственной инициативе отменил бронирование. Тем не менее его требования частично удовлетворили: неустойку не взыскали, но назначили штраф в размере 162,3 тыс. руб. и компенсацию морального вреда в 10 тыс. руб. Компания подала апелляционную жалобу и попросила снизить размер штрафа. Ответчик объяснил опоздание с возвратом денег исключительными обстоятельствами – техногенной аварией. Апелляционная инстанция учла, что из-за ЧП ответчик понес серьезные убытки, связанные с очисткой прибрежной территории, но отменять предыдущее решение не стала, а всего лишь снизила размер штрафа до 80 тыс. руб.

То, что сумма штрафа в итоге была снижена вдвое, означает, что суд фактически «пощадил» отель, но вряд ли такое решение можно считать справедливым, заявил порталу Tourdom.ru юрист и руководитель юридической компании Александр Байбородин.

«Размер взыскания составил примерно 15–20% от того что просил истец. Однако мы считаем, что, учитывая причину ситуации, отель следовало бы полностью освободить от штрафа. Лучше было бы государству предусмотреть установленную законом рассрочку для отелей, а также мораторий на взыскание штрафов и неустоек. Ведь «наибольший моральный ущерб» понесли владельцы отелей Анапы», – сказал Байбородин.

С ним согласен и вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

«Странно, когда предпринимателя оставляют один на один с его проблемой. <…> У предпринимателя в данном случае возникает гораздо большее количество проблем, связанных с тем, что необходимо платить зарплату сотрудникам, платить налоги (перенос уплаты, насколько я помню, был совсем небольшой). При этом у тебя существенно упал турпоток. <…> Закон суров, но это закон, и это абсолютно понятно. Но, с другой стороны, условно, если предприниматель по каждой отмененной брони будет штрафоваться на 80 тыс. руб., это приведет к непоправимым последствиям», – считает Прасов.

Техногенная авария в Анапе ударила не по одной компании, а по всему гостиничному и туристическому бизнесу в районе ЧП. Поэтому свою позицию должны сформулировать муниципальные, региональные и федеральные органы власти, добавил эксперт.

5 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», в результате произошел разлив около 900 тонн нефтепродуктов. В зону загрязнения попали 54 км прибрежной полосы. В Анапе были закрыты более 140 пляжей. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предлагал приостановить сбор турналога в Анапе, но конкретных решений так и не было принято. Кроме того, власти региона анонсировали выдачу микрозаймов туркомпаниям в размере до 5 млн рублей, сроком до трех лет и ставкой 2% годовых.