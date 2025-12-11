Отели Большого Сочи и Сириуса привлекли новых гостей

Количество забронированных номеров в прибрежных районах Большого Сочи и Сириуса значительно увеличилось, показав прирост в 30% относительно прошлого года. По оценкам аналитиков гостиничного комплекса Mantera Supreme, в целом спрос на отели в популярных южных направлениях, включая Сочи, Геленджик и Ялту, увеличился на 4% по сравнению с 2024 годом. При этом рост бронирований в горном кластере Сочи составил 3%.

Такая динамика в горах считается ожидаемой, поскольку отели горного кластера традиционно входят в сезон практически с полной загрузкой, которая уже сейчас превышает 70% в ряде объектов. Дополнительным фактором, способствующим увеличению продаж, стала ценовая политика. В прибрежном кластере средняя стоимость ночи в новогодний период оказалась на 7% ниже, чем в прошлом году, в то время как в горном кластере отмечен умеренный рост цен — около 2-3%.

Лидерами по числу бронирований стали жители Москвы и Московской области, а также Ростовской области и Краснодарского края. Наибольшим спросом среди гостей пользуются двухместные номера, а также эта же категория с возможностью дополнительного размещения.Ранее в Анапе ожидают решения Путина по открытию курортного сезона в 2026 году.