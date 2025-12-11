На Западе отнесли Москву к числу лучших городов мира по развитию туризма и рассказали о ее «туристическом ренессансе». Соответствующая публикация размещена в журнале Forbes.

Автор материала подчеркнул, что российская столица — это больше чем просто центр глобальной энергетической политики, и она прекрасно обходится без Запада, имея друзей на Востоке. Несмотря на многочисленные санкции, мегаполису удалось переориентироваться на новую модель туризма, говорится в источнике.

«В 2023 году Москву посетило около 2,3 миллиона иностранных туристов, в подавляющем большинстве из Китая, Индии, Турции и Ирана. Также резко возрос поток путешественников из Юго-Восточной Азии, стран Персидского залива и Центральной Азии, заполнив вакуум, образовавшийся после ухода европейцев. В первой половине 2025 года число поездок выросло впечатляющими темпами — на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», — пишет автор, добавляя, что это «живая карта того геополитического мира, который Москва хочет построить».

Кроме того, в публикации сказано, что российская столица позиционирует себя как «город будущего», где мобильность, безопасность и удобство интегрированы посредством технологий.

«Транспортные приложения в режиме реального времени, роботы, убирающие улицы и доставляющие пиццу, билеты в музеи по QR-кодам, безналичные платежи, инструменты перевода на основе искусственного интеллекта и повсеместный общедоступный Wi-Fi — все это работает на одну цель: создание ощущения, что Москва опередила многие западные столицы в цифровой модернизации», — резюмирует журналист Forbes.

Ранее сообщалось, что китайские онлайн-платформы зафиксировали взрывной интерес к полетам в Россию после введения безвизового режима. Значительный рост поиска по направлениям в Санкт-Петербург и Москву зарегистрирован из Урумчи.