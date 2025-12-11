Специалист спрогнозировал рост туристического интереса к Анапе

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в интервью радио Sputnik предположил, что в следующем году туристический интерес к Анапе возрастет примерно на 30% по сравнению с результатами сезона-2025.

© Вести Подмосковья

По его словам, уже сегодня наблюдается рост бронирования на Новый год.

«Вся Россия видит успешную борьбу с последствиями мазутной катастрофы. Думаю, летом 2026 года Роспотребнадзор откроет пляжи Анапы и эта локация получит прирост по сравнению с уходящим годом», - отметил специалист.

Мкртчян считает, что пока Анапе не удастся вернуть всех своих туристов, но следующий летний сезон точно должен стать более успешным.

Танкеры с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. ЧП привело к разливу нефтепродуктов в море. От загрязнения пострадало черноморское побережье.