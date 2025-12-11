В Ставрополе возведут акватермальный комплекс с гостиницей

Строительство акватермального комплекса с гостиницей в Ставрополе начнется в 2026 году. В новый проект планируется инвестировать 5,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

«В следующем году планируем приступить к реализации инвестиционного проекта «Семейный городской курорт «Термолэнд — парк Ставрополь». Общий объем инвестиций составляет 5,6 млрд рублей», — приводит пресс-служба мэрии слова главы города Ивана Ульянченко.

Новый комплекс объединит плавательную зону с бассейном, фитнес-центр, гостиницу, спортивные объекты, развлекательный комплекс, кафе и рестораны, а также другую необходимую инфраструктуру.

Объект возведут в районе Северного обхода, строительные работы пройдут в несколько этапов. Комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2035 году.

В мэрии добавили, что реализация данного проекта позволит создать дополнительно 150 рабочих мест. Кроме того, акватермальный комплекс станет новым местом притяжения гостей Ставрополя.