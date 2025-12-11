Турпоток в регионы «Серебряного ожерелья России» вырастет на 10%

Туристический поток в регионы "Серебряного ожерелья России" - 11 субъектов Северо-Запада федерального округа (СЗФО) в 2026 году увеличится на 10%. Такой прогноз представила заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Любовь Совершаева на международном туристском форуме "Travel Hub. Приезжай. Зима" в Санкт-Петербурге.

"Мы собрали прогнозы со всех регионов. По нашим прогнозам, 10%, мы уверены, на будущий год прирост туристических потоков [составит] - мы преодолеем этот барьер", - сказала Совершаева на форсайт-сессии "Серебряное ожерелье России. Перезагрузка".

Заместитель полномочного представителя президента также привела предварительные данные по турпотоку в регионы "Серебряного ожерелья" по итогам первых девяти месяцев текущего года. Общее количество туристов за этот период составило 23,4 млн. При этом три субъекта федерации показали значительный прирост турпотока.

"Вологодская область и Карелия в два раза увеличили приток туристов, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Но больше всего я порадовалась за Ненецкий автономный округ: очень тяжелая логистика, очень тяжелые условия, но на 7% вырос поток туристов. <…> Это говорит о том, что независимо от погодных условий, от условий проживания, каждый субъект интересен для внутреннего туризма", - отметила она.

Поток иностранных туристов на северо-запад за девять месяцев увеличился на 13% процентов. "В условиях санкций, которые наложены на РФ, вы понимаете, что это серьезная заявка на успех", - добавила Совершаева. По ее словам, росту посещаемости способствуют в том числе проведение различных событийных мероприятий в регионах, формирование новых маршрутов, открытие музейных площадок и появление новых арт-объектов.

"Это все дает свой результат", - сказала она.

"Серебряное ожерелье России" - это межрегиональный туристский проект, состоящий из комплекса маршрутов, объединяющих населенные пункты и маршруты 11 субъектов Северо-Западного федерального округа. Проект реализуется под эгидой полномочного представителя президента РФ в СЗФО.

Петербургский международный туристский форум "Travel Hub. Приезжай. Зима" проходит с 11 по 13 декабря.