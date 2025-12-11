В 2025 году в детских лагерях в России отдохнули 5,7 млн детей

В 2025 году в России работали 40 198 организаций отдыха детей и их оздоровления. Всего в них отдохнули 5,689 миллиона детей, в том числе 71 тысяча детей-инвалидов. Об этом 11 декабря сообщила председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина на парламентских слушаниях на тему: «Законодательное регулирование и перспективы развития сферы отдыха и оздоровления детей в РФ».

По ее словам, в этом году работало на 404 детских лагеря больше, чем годом ранее. Открылись 8 новых стационарных лагерей, 64 лагеря с дневным пребыванием, 342 детских лагеря труда, а также 60 палаточных лагерей. При этом достигнуть планки в 6 миллионов отдохнувших детей не удалось, их количество в этом году уменьшилось на 30 тысяч по сравнению с годом ранее.

«Может быть, одной из причин снижения является более строгий подход со стороны Роспотребнадзора, потому что он текущим летом в связи с неготовностью не допустил к эксплуатации 25 лагерей. МВД также заявили о нарушениях в текущем году на 22 объектах», — рассказала Останина.

По ее словам, Минздрав доложил депутатам, что 6 тысяч организаций отдыха и оздоровления принимали детей с хроническими заболеваниями. В целом вырос охват вовлечения в детский отдых детей с различными заболеваниями и инвалидностью.