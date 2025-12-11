Отдыхавшая на курорте женщина подала в суд из-за нападения птиц

В июне этого года оренбурженка отдыхала на курорте «Соленые озера». Отдых проходил спокойно до тех пор, пока ситуацию не нарушила агрессивная реакция местной фауны. Как утверждает женщина, находясь на берегу озера Тузлучное, она внезапно подверглась атаке пернатых. В попытке убежать от нападавших, она получила перелом пальца на левой ноге.

© ProOren

Пострадавшая считает, что администрация курорта не позаботилась о безопасности посетителей в зонах обитания птиц. В связи с этим она подала иск в суд, требуя возмещения расходов на отдых, лечение, проезд, а также компенсации за потерю заработка и моральный вред, общая сумма которых превышает 130 тысяч рублей.

Суд принял иск к рассмотрению. Первое заседание назначено на 22 декабря.