Что посмотреть туристам в Порховском округе

Поток туристов в Порховский округ ежегодно растет. Люди посещают мемориалы, святые места, музеи. С января 2026 года местные власти вводят туристический налог, который рассчитывается как процент от стоимости размещения и ложится на организации и предпринимателей, которые оказывают услуги по проживанию. О том, что привлекает гостей в округ и какой доход получит муниципалитет от турналога, в материале «ФедералПресс».

Что посмотреть в Порховском округе

Основными объектами для посещения туристов являются:

ансамбль «Порховская крепость»;

церковь Рождества Богородицы;

имения «Холомки» и «Волышово;

Свято-Благовещенская Никандрова пустынь;

Порховский краеведческий музей;

музей Ганзы;

мемориалы «Дулаг-100» и «Красуха»;

городище «Полякова Мыза».

Власти региона стараются сделать округ привлекательным для гостей. Ежегодно муниципалитет участвует в различных конкурсах, направленных на получение господдержки. В 2026 году планируется создание нового туристического маршрута «Дворянские усадьбы Порховского уезда».

Где остановиться в Порхове

В Порховском округе 156 мест для размещения туристов в гостиницах и гостевых домах, а также 674 места в Санатории «Хилово».

Туристов принимают:

Гостиница «Верста»

Отель «Шелонь»

Гостиница «Порхов»

Гостиница учебно-исторического заповедника «Усадьба Гагарина А.Г «Холомки», корпус 1

Гостевой дом «Parking»

Что выиграет муниципалитет от введения турналога

Местные власти сообщили «ФедералПресс», что уже в 2026 году введение нового налога поможет ориентировочно добавить в казну около 4 млн рублей. В дальнешем, можно предположить, что турналог поможет собирать больше средств. Если в первый год ставка турналога в Порховском округе составит 2 % от налоговой базы, то в 2027-м увеличится до 3 %, в 2028-м – до 4 %. С 2029 года и в последующий период ставка достигнет 5 %.

Кроме того, число туристов, посещающих муниципалитет, ежегодно растет. Если в 2023 количество гостей составило 18,5 тысяч человек, в 2024 году – 19,7 тысяч, то за одиннадцать месяцев 2025 года округ посетили более 20 тысяч человек.