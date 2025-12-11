На что тратят деньги китайские туристы в России

Отмена визового режима с Китаем, вступившая в силу в декабре, привела к взрывному росту интереса к России. По данным экспертов, количество запросов на авиабилеты из КНР увеличилось десятикратно уже в первые часы после объявления нововведения. Специалисты в сфере международного туризма, а также сами путешественники поделились оценками комфорта российских городов для гостей из Поднебесной.

© РИА "ФедералПресс"

«Мне казалось, что Москва неудобна для китайских путешественников, но мы прилетели прямым рейсом. В аэропорту нас встретили указатели на китайском языке, перевод есть и в ресторанах, и в музеях», – рассказала представительница пекинского турагентства Ван Нань, впервые посетившая российскую столицу, передает «Российская газета».

Как отмечают наблюдатели, Москва и ранее была популярным направлением, приняв в прошлом году более 429 тысяч туристов из Китая. После упрощения правил въезда одной из первых в столицу прибыла делегация туроператоров из различных регионов КНР. Их знакомство с городом традиционно начинается с центральных достопримечательностей: Тверской улицы, Манежной площади и парка «Зарядье». Гости отмечают высокий уровень транспортной и информационной адаптации: наличие указателей, меню и аудиогидов на китайском языке. Несмотря на желание попробовать местную кухню, многие отдают предпочтение знакомым блюдам, а широкий выбор китайских ресторанов в Москве, которых насчитывается более ста, позволяет чувствовать себя комфортно.

Особое внимание туристы уделяют вечерней подсветке и новогодним декорациям, а также активному отдыху, например, катанию на катках. Однако ключевой сложностью остаются платежи: китайские банковские карты не принимаются, что вынуждает гостей пользоваться наличными или специальными туристическими картами российских банков, которые можно оформить заранее.

Как сообщил заместитель председателя Комитета по туризму Москвы Булат Нурмуханов, вопрос интеграции платежных систем для иностранных туристов прорабатывается на федеральном уровне.

В качестве сувениров китайцы по-прежнему чаще всего приобретают матрешек, икру, водку и шоколад марки «Бабаевский», популярность которой поддерживается известными в КНР блогерами.

В Санкт-Петербурге отмена виз также вызвала ожидания роста турпотока, который до пандемии достигал почти миллиона человек в год. Как пояснил председатель совета ассоциации «Мир без границ» Александр Львов, резкого скачка не предвидится, поскольку многие туристы ранее пользовались безвизовыми групповыми списками. Это дает время отелям, музеям и экскурсионным службам для дальнейшей адаптации. Уже сейчас в городе доступны аудиогиды и навигация на китайском языке в таких объектах, как Екатерининский дворец, а в сервисе 2ГИС отмечено более 180 заведений, учитывающих гастрономические предпочтения гостей из КНР. Основным неудобством для самостоятельных путешественников, как и в Москве, остается невозможность безналичной оплаты, особенно в наземном транспорте.