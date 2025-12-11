Китайские туристы рассказали, как путешествуют по России

С декабря этого года китайские туристы могут посещать нашу страну без виз. В первые же часы после объявления об их отмене число запросов на авиабилеты из Поднебесной в Россию возросло в десять раз! Насколько комфортны для китайцев поездки в российские города, "РГ" рассказали эксперты по международному туризму и сами путешественники.

Москва: красота вокруг и родная кухня

Российская столица и до отмены виз пользовалась популярностью у гостей из Поднебесной - в прошлом году Москва приняла более 429 тысяч китайских туристов. Среди первых новыми правилами воспользовалась делегация туроператоров из Пекина, Шанхая, Гуанчжоу и других регионов. Обо всем, что они увидели на берегах Москвы-реки, теперь узнают их соотечественники.

Знакомство с Москвой, как правило, у всех туристов начинается с центра города. Китайцы не исключение. Тверская улица, Манежная площадь, парк "Зарядье"... Маршрут длинный, поэтому не удивительно, что делегацию из Поднебесной мы встретили уже на Воробьевых горах. Переводчик у группы, к счастью, был, и китайцы с удовольствием делились впечатлениями.

...Ван Нань в Москве впервые. Работая в турагентстве Пекина, часто просматривала новости в интернете и смотрела репортажи по телевизору о российской столице, чтобы советовать поехать туда другим.

"Не все, что я прежде видела на экране, оказалось правдой. Мне казалось, что Москва неудобна для китайских путешественников, но мы прилетели прямым рейсом. В аэропорту нас встретили указатели на китайском языке, перевод есть и в ресторанах, и в музеях", - рассказала она, показывая в телефоне свои фотографии с Красной площади, из ГУМа, с ВДНХ:

"Большинство китайцев хотят увидеть именно эти места".

Остановилась делегация, к слову, в пятизвездочном "Метрополе", а обедала всегда в разных местах. Попробовать хотелось все и везде, но предпочтения туристы из Поднебесной отдают все-таки родной кухне. Выбор в Москве широк: более 100 ресторанов китайской кухни. Особенно понравился гостям пекинский ресторан "Хого" на улице Удальцова. "Почувствовал себя как дома", - оценил Чжао Тяньцзе из Шанхая. Раньше он видел Москву только в фильмах. "Переводчики прекрасно знают язык и сопровождают нас на всем пути - от аэропорта до гостиницы и далее на всех мероприятиях, - рассказал он, пока мы шли от смотровой площадки к канатной дороге. - Особое удовольствие - гулять по городу вечером, когда на зданиях загораются ночная подсветка и новогодние декорации. Вчера, например, в 21.30 мы еще катались на огромном катке, и это приключение запомнится мне на всю жизнь".

В бистро Ван Нань покупает глинтвейн. Состав напитка она легко изучила на родном языке, а для оплаты достала из кошелька карту туриста от российского банка, которой она расплачивается в магазинах и общественном транспорте. Получила она ее вместе с другими участниками поездки в туристско-банковском офисе на Большой Дмитровке. "Минут за 15 мне помогли ее оформить. Очень удобно, так как я приехала с наличными рублями, а меня заранее предупредили, что наши карты здесь не принимают и даже деньги с них не снять", - сказала она.

"Сейчас решения по вопросу платежных систем для зарубежных туристов прорабатываются на федеральном уровне", - отметил Булат Нурмуханов, зампредседателя Комитета по туризму Москвы.

Он сообщил, что только в первом полугодии более 230 тысяч гостей из Китая посетили российскую столицу, а если считать такие поездки за последние 10 лет, то их количество превышает четыре миллиона.

"Москва для китайских туристов давно понятна. Во многих отелях для них созданы комфортные условия: с китайской навигацией, меню, ТВ-каналами и персоналом, знающим основы китайского, - комментирует Алексей Цыганов, помощник зампредседателя Совета Федерации. - Да, пока китайцы вынуждены приезжать с наличными, но проблем с обменниками и банками у нас нет".

Он добавил, что китайские туристы сегодня - состоятельные, они заселяются в пяти- и четырехзвездочные отели. Москва привлекает их многим: кому-то интересно советское наследие, а кому- то - ярмарки, фестивали, музеи и прочее.

Последний день своего путешествия китайцы, как и большинство туристов, оставляют на покупку сувениров. Увозят на память о Москве по-прежнему матрешек, черную и красную икру, водку, а еще шоколад "Бабаевский", о котором многие знают от популярного в Китае блогера.

Санкт-Петербург: навигация и экскурсии на китайском

Введение безвизового режима дало надежду, что количество гостей из Китая в Петербурге вернется к допандемийным показателям (в 2019 году их было почти миллион).

По наблюдениям председателя совета ассоциации международного сотрудничества в туризме "Мир без границ" Александра Львова, стало больше индивидуальных туристов и мини-групп. Но взрывного роста не будет. "Для китайцев, - пояснил Львов, - пересечение нашей границы не было проблемой. Они использовали безвизовые групповые списки, которые были введены по межправительственному соглашению. Так будут, скорее всего, совсем небольшие проценты". По крайней мере, сейчас. У отелей, ресторанов, музеев и экскурсионных агентств есть время подготовиться к наплыву гостей из КНР.

Москва, Санкт-Петербург и Благовещенск пользовались популярностью у китайцев и до отмены виз

Впрочем, многие гостиницы Петербурга уже учитывают пожелания китайских туристов. Например, при массовом заселении для них обустраивают пространство для завтрака, где меню составлено с учетом традиций китайской кухни. Кстати, на карте 2ГИС найдется более 180 таких мест. В некоторых заведениях в меню есть даже перевод на китайский язык.

Звучит он и на экскурсиях, что тоже очень важно для китайских гостей. В музее-заповеднике "Царское Село" есть аудиогиды на китайском языке и навигация по Екатерининскому дворцу. А в электропоездах, которые курсируют по популярным турмаршрутам из Петербурга, есть аудиогиды на английском и китайском языках.

В целом туристы из Поднебесной довольны и улыбаются. Но одна проблема все-таки есть. В России они могут расплачиваться только наличными. Это создает барьер для самостоятельного передвижения по Петербургу. Ведь несколько лет назад здесь отменили оплату проезда наличными в наземном общественном транспорте.

Благовещенск: магазины и банька по-черному

В приграничном с Поднебесной Благовещенске к наплыву китайских туристов особо готовиться не надо. Все уже давно отлажено: инфраструктура, маршруты. Их вкусы и предпочтения учтены.

Китайцы в одиночку редко что делают. Поэтому, несмотря на отмену виз, они по-прежнему путешествуют в основном с помощью китайских турфирм, у которых есть устоявшиеся годами маршруты. Однако больше года назад ввели норму: в Благовещенске могут работать только гиды-переводчики и экскурсоводы, аккредитованные в областном министерстве внешних связей и туризма. Это создало некоторую сложность для китайцев. "Но экскурсии для них могут организовать российские турфирмы", - отметил председатель Амурского отделения Общества российско-китайской дружбы Борис Белобородов.

Больше всего в Благовещенске китайские туристы любят ходить по магазинам. И в торговых точках прекрасно знают, что именно интересует покупателей из Поднебесной, например, ювелирные изделия.

По Благовещенску тургруппы чаще передвигаются на автобусах или микроавтобусах. Но любят и гулять по городу группами по несколько человек. Заблудиться здесь трудно - улицы образуют прямоугольные кварталы. Да и надписи на китайском есть почти везде, особенно в центре города.

В Амурской области реализуют стандарты China Friendly, ведь очень важно, чтобы все работники сервиса и гостеприимства были готовы к запросам гостей из КНР.

"Меню и раздаточный материал на китайском, знаки навигации, специфическое меню, говорящие по-китайски специалисты и многое другое, - рассказала замдиректора Агентства гостеприимства Амурской области Дарья Улько. - Все это касается не только общепита и коллективных средств размещения, но и транспортных и медицинских компаний, банков, музеев и других объектов, точек въезда в регион".

"С прошлого года мы реализуем большой проект "Как я стал русским на Амуре", в рамках которого разработали путеводитель на китайском языке, - рассказала Дарья Улько. - В нем собрали локации, которые обязательно должны посетить гости из КНР, чтобы стать чуточку ближе к русской жизни и культуре. Предлагаем попариться в бане по-черному, прокатиться на тройке лошадей, испечь калач, принять участие в народной трапезе. Также разработали иммерсивную аудиоэкскурсию по набережной Амура и тексты обзорных экскурсий для экскурсионных бюро и туроператоров на китайском языке".

Так что Благовещенск спокойно встретил отмену виз для китайских туристов. Их просто станет больше. Что для экономики региона, конечно, благо. "Китайские туристы - люди с деньгами, - отметил Борис Белобородов. - Поэтому экономика должна перестроиться, надо создавать условия для малого и микробизнеса, который обычно является первым эшелоном, встречающим туристов: общепит, торговля сувенирами, одеждой. Надо вводить для них льготы. Для туристических компаний это уже есть, нужно внедрять и для розничного бизнеса".