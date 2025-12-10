У «Победы» распродажа: на какие цены реально можно рассчитывать

У лоукостера «Победа» очередная распродажа. Пассажиры подчас критикуют перевозчика за то, что акции редко распространяются на дальние даты вылетов. Но в этот раз он предложил скидки 10–15% по промокоду на все рейсы с отправлением до 24 октября, то есть до конца летнего туристического сезона – 2026.

Начавшуюся в 10:00 10 декабря распродажу мы стали тестировать только вечером. Тем не менее выгодные варианты по популярным турмаршрутам за границу нашлись. Во всяком случае, из Москвы в Анталью на выбранные нами «высокие» даты: туда – 8 августа, обратно – через 10 дней, 18-го. Билеты по безбагажному тарифу обойдутся в 25,4 тыс. руб., за перевозку чемодана нужно доплатить 3,8 тыс. (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 19:00 10 декабря. – Ред.).

Ближайший по стоимости вариант перелета на турецкий курорт, рейсами Utair, обойдется в те же даты на 11 тыс. руб. дороже – в 36,1 тыс., а с багажом – в 42,5 тыс. руб.

На маршруте из Москвы в Стамбул мы поинтересовались перелетом на майские праздники – на 5 дней, с 1 по 5 мая. Здесь сэкономить на распродаже «Победы» не получилось. Билеты предлагаются за 34,4 тыс. руб. только с ручной кладью, доплата за багаж – 6 тыс.

Турецкие лоукостеры отвезут туристов в Стамбул в те же праздничные даты дешевле. Например, Pegasus – за 25,9 тыс. руб., с багажом – за 29,3 тыс.

Лишь немногим дороже перелет на AJet: 28,4 тыс. руб. только с ручной кладью и 32 тыс. с чемоданом.

Даты мы выбирали произвольно, ориентируясь на популярные у туристов периоды вылета на отдых в Турцию. Возможно, если сдвинуть их на несколько дней в ту или иную сторону, ценовая картина получится иной.

Ранее мы писали, что скидки по популярным зимним маршрутам за границу предложил на своей распродаже «Аэрофлот».