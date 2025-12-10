Курорт Архыз получил спецпремию Russian Traveler Awards

Курорт Архыз в Карачаево-Черкесии стал обладателем отдельной премии Russian Traveler Awards 2025, которыми отмечают выдающиеся проекты в сфере туризма. Курорт получил награду в номинации «Территория познания».

«Курорт Архыз — территория познания! Именно в этой номинации наш всесезонный курорт стал победителем в рамках Национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025. Последние два года курорт Архыз стал местом, где проводятся не только спортивные, но культурно-просветительские мероприятия», — сообщается в телеграм-канале группы компаний «Мантера», под управлением которой находится курорт.

В сообщении отмечается, что на Архызе второй год подряд проходит фестиваль музыки и науки «Выше звука», а экскурсионные маршруты курорта тесно связаны с культурой и местными традициями Карачаево-Черкесии. Рядом с Архызом также находится обсерватория с самым большим телескопом в России, которому нет аналогов в Европе.

«На следующий год уже запланирован еще ряд акций, которые будут связаны с культурно-просветительской повесткой. В планах Архыза — сделать так, чтобы курорт ассоциировался не только со спортом и активным отдыхом, но и стал центром культуры и просвещения», — пояснили в «Мантере».

Russian Traveler Awards — Национальная туристическая премия, в рамках которой ежегодно отмечают главные туристические достижения России. Премия организована изданием Russian Traveler и проходит при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство». В этом году победителями премии в разных номинациях стали аэропорт Минеральные Воды в Ставропольском крае, курорт Армхи в Ингушетии и предприятие «Дербент Вино» в Дагестане.