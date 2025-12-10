Почему встретить Новый год за границей дешевле, чем в России

Раньше отдых за границей в новогодние праздники был дороже, но из-за падения курса доллара он стал доступнее, чем отели в Сочи. За ночь в них можно отдать по 40-50 тысяч рублей, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с НСН.

Турэксперты провели анализ путевок с 28 декабря по 4 января и пришли к выводу, что провести это время за пределами нашей страны может быть выгоднее. В среднем отдых на двух человек в подмосковном отеле обойдется в новогодние праздники примерно в 282 тысячи рублей, тогда как поездка за рубеж всего лишь в 232 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Мкртчян согласился с такой информацией.

«Отдых в Подмосковье пользуется спросом у москвичей, а не жителей регионов. Эта категория граждан имеет самые высокие зарплаты и готова заплатить за одну ночь и 15-20-30 тысяч. Многие отели настолько уверены, что к ним приедут люди, что продают места минимум на три-четыре ночи, а не на одну-две. Это уже безумные деньги: 120 тысяч без всякой дороги. Такие же цены и в Сочи, где в Красной Поляне в новогоднюю ночь можно заплатить 40-50 тысяч за отдель, а туда еще и перелет может стоить столько же. После каникул цены упадут очень сильно. В живых цифрах: 2 января номер в Красной Поляне будет стоить 30 тысяч за сутки, а 20 января от силы 15 тысяч. Цена упадет везде в два раза: на горнолыжных курортах, в Москве, Санкт-Петербурге, на Байкале. Естественно, все это начнется после 12 дней выходных, начиная с 12 января», — подчеркнул он.

Мкртчян объяснил, почему заграничных отдых стал дешевле российского.

«Сравнение цен сейчас нечестно, потому что рубль укрепляется на фоне доллара с февраля, а цены внутри страны продолжают расти. Поэтому в прошлом году дешевле было отпраздновать Новый год в России, но сейчас он укрепился на 25%, поэтому и цены сопоставимы. Но после зимы курс снова поползет вниз, как говорят экономисты, поэтому сейчас цены приятнее. Сейчас резко дешевеет Япония: иена потеряла по отношению к доллару почти на 50%, как и турецкая лира. Туры в рублях из-за этого стали дешевле примерно на 40%. Поэтому мы видим резкий рост спроса в Японию за этот год — плюс 150%. Билет туда-обратно стоит около 50 тысяч рублей. Также будет выгодно отдохнуть в Таиланде, Китае, Грузии, Армении. Даже в Белоруссии отдых стоит намного дешевле, чем в России», — заключил собеседник НСН.

