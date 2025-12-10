На курорте «Эльбрус» построят новые подстанции и линии электропередачи

Две новые подстанции и три линии электропередачи построят на курорте "Эльбрус" в 2026-2027 годах. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил и. о. заместителя гендиректора по инвестиционной деятельности "Россети Северный Кавказ" Геннадий Марцинковский.

"В 2026 году мы также планируем приступить к строительству новой воздушной линии электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 35 кВ протяженностью 6 км. Также двух кабельных ЛЭП 35 кВ - это "Адыл-Су - Азау", протяженность составит порядка 2 км. Планируем строить подстанцию 35 кВ - это подстанция "Азау", строительство которой у нас запланировано в одноименном поселке. Здесь будут установлены два силовых трансформатора мощностью по 16 МВА каждый", - сообщил Марцинковский.

Он также отметил, что планируется строительство еще одной новой подстанции "Обсерватория". "На подстанции 35 кВ "Обсерватория" будет установлен силовой трансформатор мощностью 6,3 МВА. Завершить строительство подстанции планируем в 2027 году", - добавил спикер.

По его словам, строительство новых подстанций обеспечит надежным электроснабжением весь курортный комплекс.