Туристический маршрут по Удмуртии стал призером Всероссийской премии

Туристический маршрут на ретропоезде «Чайковский экспресс» (0+) из Ижевска в Воткинск занял второе место на Национальной туристической премии Russian Traveler Awards-2025* (18+). Об этом сообщает вице-премьер Удмуртии Наталья Тойкина.

© Пресс-служба Минтуризма Удмуртской Республики

Маршрут стал призёром в номинации «Экскурсионный туристический маршрут», уступив совсем немного голосов экскурсии «Первый взгляд в заповедных кварталах» Нижегородской области. Разрыв между первым и вторым местом составил всего один процентный пункт.

«Маршрут, разработанный Министерством по туризму Удмуртской Республики при поддержке РЖД и транспортной компании «Содружество», посвящён 185-летию со дня рождения гениального композитора Петра Ильича Чайковского», — отметила Наталья Тойкина.

Она также добавила, что в 2025 году состоится 56 рейсов ретропоезда.

Напомним, ранее сообщалось, что автомаршрут, проходящий в том числе по Удмуртии, занял первое место в номинации «Автотуризм. Горизонты России».

* — Премия «Русский путешественник»