Россиянам пообещали возобновление пляжного отдыха в Анапе летом 2026 года

В 2026 году турпоток в Анапу вырастет на 30%, на втором месте будет Крым – 17%, Сочи максимум прибавит 10%, заявил НСН Алексан Мкртчян.

В 2026 году туристическая отрасль ждет снятия всех ограничений со стороны Роспотребнадзора на пляжах Анапы, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что летом 2026 года в Анапе будет полноценный курортный сезон. Однако произойти это может лишь в том случае, если пляжи полностью очистят от загрязнения. Губернатор Вениамин Кондратьев уточнил, что завершить работы по полному уничтожению мазута на курорте запланировано приблизительно к концу зимы. При этом, по его словам, некоторые работы можно будет выполнять только весной. Мкртчян рассказал, что отельеры ждут сигнала в феврале-марте.

«Мы в 2026 году ожидаем снятия всех ограничений со стороны Роспотребнадзора, ориентировочно – в феврале-марте. Примерно два-три месяца нужно отельерам, чтобы подготовиться к приему гостей на лето. Купальный сезон в Анапе начинается достаточно поздно – в конце мая, поэтому подготовиться можно вполне к летнему сезону, если будет сделано соответствующее заявление. Туристам пока покупать ничего не надо, надо дождаться. Я советую бронировать те отели, за отмену бронирования которых нет никакого штрафа. По моим прогнозам, Анапа в 2026 году вырастет на 30%. На втором месте поставлю Крым – плюс 17%, а Сочи максимум прибавит 10% в турпотоке. Там пока доминирует идея дальнейшего повышения цен», - рассказал он.

Мкртчян подчеркнул, что не все отели Анапы потеряли туристов в 2025 году.

«В этом году Анапа чувствовала себя очень плохо, закрыты были сотни отелей. При этом отели с большой территорией, бассейнами, клубами для детей, с системой «все включено» чувствовали себя прекрасно с загрузкой в 80-85%. У многих отелей даже не было бассейна и столовой, такие варианты, конечно, не выдержали конкуренции. Это лето четко показало всем, что кроме моря надо еще что-то людям предлагать», - отметил он.

По его словам, россияне поехали вместо Анапы в Крым, а не в Сочи, как ожидалось.

«Сочинские отельеры ждали туристов из Анапы у себя, на фоне этого они подняли цены. Эти цены напугали россиян, поэтому туристы не поехали в Сочи в том объеме, как ожидалось. Россияне поехали в Крым, который не поднимал так цены. Крым стоил примерно на 25% меньше, чем Сочи. Рост по Крыму у нас 26% в этом году, по Сочи – только 8%. Сочи проиграл Крыму в четыре раза. Также люди поехали в Абхазию, там открылся аэропорт, что также повлияло на рост турпотока – 20%. Геленджик на фоне открытия аэропорта тоже подрос», - заключил собеседник НСН.

Чрезвычайная ситуация на побережье Черного моря была объявлена из-за крушения в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» во время шторма 15 декабря 2024 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По предварительным оценкам, при затоплении танкеров в море попало несколько тысяч тонн нефтепродуктов. Эколог Георгий Каваносян ранее заявлял НСН, что если все сложные водолазные работы по откачке мазута и подъему затонувших танкеров будут выполнены грамотно, то курортный сезон в Анапе и Керчи все-таки может состояться в следующем году.