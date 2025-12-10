Сенатор предлагает систему спецваучеров для пассажиров задержанных рейсов

Сенатор Айрат Гибатдинов выступил с законодательной инициативой, обязывающей авиакомпании предоставлять пассажирам ваучеры на питание и воду в случае задержки вылета на 4 часа и более. Соответствующее письмо уже направлено министру транспорта РФ Андрею Никитину.

В своем обращении парламентарий указал на необходимость внедрения системы специальных ваучеров, которые пассажиры могли бы обменять на еду и воду в терминалах аэропортов. По его мнению, это упростит процесс как для самих путешественников, так и для авиакомпаний. Айрат Гибатдинов подчеркнул, что действующее законодательство уже обязывает перевозчиков обеспечивать пассажиров питанием при длительных задержках, однако на практике эта норма часто нарушается. В результате людям приходится самостоятельно покупать продукты, сохранять чеки и затем в индивидуальном порядке добиваться компенсации от авиакомпании.

«Установление условной фиксированной суммы ваучеров сделает процедуру прозрачной и удобной для всех сторон. Дополнительных финансовых нагрузок на перевозчиков не возникнет, так как они уже несут эти расходы, и на стоимость авиабилетов нововведение не повлияет», – пояснил свою позицию сенатор.

Отметим, что инициатива Совфеда вызывает вопросы. Российские авиакомпании и так зачастую выдают пассажирам ваучеры на питание, а не готовые блюда. Обычно на сумму 500–700 руб. В Госдуме в августе даже обсуждали этот вопрос и предлагали повысить минимальный порог до 1000 руб.