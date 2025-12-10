Зимний отдых в Белокурихе: лечение и развлечения на алтайском курорте

Город Белокуриха считается главной здравницей Алтайского края, это одно из ключевых российских направлений для приверженцев оздоровительного отдыха. Курорт отлично подходит для зимнего отпуска, ведь помимо многочисленных санаториев он предлагает гостям множество развлечений, включая катание на горных лыжах. «Лента.ру» рассказывает, что нужно знать перед поездкой в Белокуриху в зимний сезон 2025-2026: как добраться, на каких трассах покататься и сколько это стоит, что посмотреть, где поселиться и какие места посетить.

История курорта

Курорт Белокуриха в Алтайском крае был основан еще в XIX веке, 7 июля 1867 года.

Все Барнауле, узнал, что вода в селе Новая Белокуриха имеет лечебные свойства. В сентябре того же года он отправился туда проверить эти сведения самостоятельно. Убедившись в их правдивости, Гуляев на собственные деньги решил возвести в селе первую курортную постройку «Купель».

Она быстро стала пользоваться популярностью, и в 1903 году термальные источники перешли во владение главному управлению Алтайского округа. Уже на государственные деньги были построены новый ванный барак на 18 мест, солярий, столовая, а также пешеходный мост через реку Белокуриху.

В советское время село превратилось в полноценный курортный поселок с новым названием Белокуриха

В 1920-х годах здесь появились водолечебница на 24 ванны и поликлиника, а в 1930-х — деревянные спальные корпуса. Это было место, где отдыхали руководители СССР со своими женами и семьями. Также некоторое время здесь жил писатель Константин Паустовский.

Во время Великой Отечественной войны, в 1942 году, в Белокуриху был эвакуирован пионерский лагерь «Артек». А спустя почти 30 лет, в 1970 году, курорт получил статус всесоюзного значения. Его ценность не стала меньше и в наше время. В 2003-м и 2016 году Белокуриху посещал президент России Владимир Путин.

По данным регионального управления по развитию туризма, в 2024 году более половины туристов Алтайского края, а это около миллиона человек, приезжали именно в Белокуриху. Причем стало на пять-шесть процентов больше людей, которые приехали за санаторно-курортным отдыхом.

Природа и климат

Осадки и давление. Горный ландшафт создает уникальный микроклимат, благодаря которому Белокуриху приятно посещать в любое время года. Здесь практически не бывает ветра, осадки выпадают редко. Кроме того, отсутствуют резкие перепады атмосферного давления, что особенно важно для метеозависимых гостей курорта. Правда, важно знать, что для летних месяцев характерно более низкое атмосферное давление (около 733 миллиметров ртутного столба), чем в холодное время года (743-748 миллиметров ртутного столба).

Солнечные дни. Климат Белокурихи мягче, чем в соседней Бийской равнине, а по количеству солнца местность сопоставима с курортами Крыма и Кавказа.

260 солнечных дней обычно насчитывается в Белокурихе за год

Погода зимой. Снег в Белокурихе, как правило, выпадает в ноябре. При этом погода сухая и солнечная. Средняя температура зимой −12,9 °C, хотя иногда бывают и более сильные морозы. Летом же средняя температура колеблется от +10 °С до +30 °C.

Санатории и лечебные учреждения

Недостатка в санаториях в Белокурихе нет. Для лечения в них используют местную минеральную воду, грязи и глину. Кроме того, можно воспользоваться пантовыми и радоновыми ваннами.

Горный воздух Белокурихи тоже целебен, поскольку богат легкими аэроионами. Предполагается, что эти частицы благотворно влияют на дыхательную, нервную, сердечно-сосудистую системы.

Содержание аэроионов в воздухе над Белокурихой примерно в два раза выше, чем на курортах в Швейцарии

Что касается уровня сервиса, то, как рассказала «Ленте.ру» PR-менеджер группы компаний «Слетать.ру» Анжелика Михновец, большинство оздоровительных санаториев курорта полностью оборудованы необходимой инфраструктурой для досуга взрослых и детей.

«Это бассейны, банные и SPA-комплексы, кафе и рестораны, спортивные площадки, детская анимация и игровые площадки, — перечислила она. — И то, что гостиницы расположены в непосредственной близости к лесу, сосновому бору или дубовой роще с видом на горы — тоже важное преимущество отдыха на курорте».

В Белокурихе представлены гостиницы, санатории и гостевые дома разного уровня комфорта.

от 4000 рублей в сутки стоит жилье на двоих в Белокурихе

Развлечения

Отдых на алтайском курорте предполагает не только лечение. Здесь много вариантов досуга:

можно подняться по канатной дороге, с которой открывается вид на город и Бийскую равнину; пройтись по живописным горным маршрутам; посетить бутафорную старую мельницу, к которой ведет трехкилометровый пешеходный маршрут; полетать на параплане — при определенных погодных условиях; устроить конную прогулку; провести время в SPA и сходить на массаж.

Горнолыжный отдых

«Город входит в список самых популярных горнолыжных курортов России. Большинство санаториев и гостиничных комплексов находятся всего в 10-20 метрах от горнолыжных трасс, что позволяет удобно совмещать активный отдых и оздоровительные программы, — отметила Анжелика Михновец. — Лыжные трассы Белокурихи подходят как для новичков, так и для опытных лыжников».

Горнолыжный сезон, как правило, длится здесь с декабря по конец марта

В Белокурихе работают пять современных горнолыжных комплексов:

«Благодать»; «Мишина гора» (находится на территории туркластера «Белокуриха Горная»); «Яковка»; «Лесная сказка»; Горнолыжный склон при санатории «Россия».

На горнолыжных курортах катаются по ски-пассу — магнитной карточке, которая позволяет проходить на выбранные склоны. Это в некотором смысле абонемент на пользование подъемниками той или иной трассы.

Стоимость ски-пасса на трассах Белокурихи

Обратите внимание: на отдельных горнолыжных комплексах зимний сезон 2025/2026 еще не стартовал, цены на ски-пасс могут измениться

Экскурсии

Если жить в отеле весь отпуск не хочется, то можно поехать в небольшое путешествие к местным памятникам природы. Можно выбрать экскурсионные туры выходного дня, рассчитанные на четыре дня и три ночи. В них обычно включены катания не нескольких горнолыжных трассах, сопровождение профессионального инструктора и гида, экскурсию в живописные горы, проживание в отеле с включенными завтраками, посещение бани.

Стоимость тура начинается от 37 000 рублей на человека. Отдельно потребуется заплатить за билеты на самолет или поезд, экскурсии и питание вне программы.

Из Белокурихи можно отправиться на экскурсии к самым известным достопримечательностям Алтайского края и Республики Алтай: например, Телецкому озеру или в село Чемал, откуда стартуют туристические маршруты по Катуни. Есть возможность съездить на Лебединое озеро и в Тавдинские пещеры.

Гастрономический тур

После прогулок на свежем воздухе особое внимание стоит уделить дегустации местных блюд. Алтайская кухня — это сытные блюда из мяса (местные жители предпочитают баранину, козлятину, говядину и мясо дикого оленя марала), а также из молочных продуктов, реже используются крупы и мучные изделия.

Самые популярные традиционные блюда:

кочо — суп с ячменной мукой на насыщенном бульоне мюн; дьергем — блюдо из бараньих желудков, кишок и сала; курут — алтайский сыр; боорсоки — обжаренное тесто в шариках; теертнек — лепешка, выпеченная в золе; ток-чок — сладость из кедровых орехов и меда.

Топ ресторанов Белокурихи

«Лента.ру» составила список местных ресторанов — это заведения, которые каждый год получают самый высокий рейтинг на сайтах с отзывами.

«Пятое колесо». Находится рядом с санаторием «Россия», славится фирменным пивом и сырами собственного производства. Часто по вечерам здесь звучит живая музыка, а родители будут рады наличию детской комнаты. «Биршале». Располагается в лесной зоне и также имеет собственную пивоварню. «Встреча у реки». Из его окон открывается отменный вид на лес и реку, а цены довольно демократичны. «Мехико». Находится в самом центре курортной зоны. Большую часть меню составляют блюда, приготовленные на гриле. «Мишель». Этот ресторан можно найти в начале курортной зоны. Упор в его меню сделан на французскую кухню, но можно найти и другие блюда.

Как добраться

Белокуриха расположена в 230 километрах от административного центра региона Барнаула, в котором находится международный аэропорт. Дорога от Барнаула до Белокурихи на автомобиле занимает порядка пяти-шести часов.

Также можно добраться через Бийск. Расстояние от Бийска до Белокурихи — примерно 70 километров. Еще до курорта можно доехать автобусом из Горно-Алтайска — столицы соседнего региона Республики Алтай.

До Барнаула можно долететь прямым рейсом из Москвы за четыре часа. Билеты на февраль 2026 года стоят от 6300 рублей. Еще в столицу Алтайского края есть рейсы из Санкт-Петербурга, Казани, Омска, Екатеринбурга, Новосибирска, Сочи, Сургута, Тюмени и Красноярска. До Горно-Алтайска также почти каждый день летают прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Сургута и других городов. Минимальная стоимость билетов из столицы на прямой рейс составит от 15 000 рублей. До Бийска можно добраться на поезде Москва Казанская — Барнаул за два дня. Зимой цены на билеты из столицы стартуют от 7600 рублей.

Кроме того, Белокуриха связана автобусным сообщением с такими городами, как Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Новосибирск и Томск.