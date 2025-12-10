Как Псков планирует привлекать туристов в 2026 году

В декабре 2025 года стало известно, что муниципалитеты Псковской области вводят туристический налог. Так, с января 2026 года он появится в Великих Луках, а также в Пушкиногорском и Порховском округах, а с 1 марта еще и в Невельском округе. Как миниму в течение трех лет налоговая ставка будет подниматься. Между тем в городе Пскове вводить туристический налог в 2026 году не планируется, сообщили «Федералпресс» в пресс-службе региональной столицы, а для растущего числа гостей в ближайшем будущем там откроются новые гостинцы. О том, как развивается туризм на Псковщине, в материале «ФедералПресс».

Где появятся новые гостиницы в Пскове

Ежегодно число туристов, приезжающих в город Псков растет. Так, в 2023 году, по данным Псковстата, его посетило 220 018 человек, в 2024 году – 267 706 человек. Всего в 2023 году регион посетили 450 тысяч гостей, в 2024 году – 528 тысяч.

Городские власти отмечают, что для полноценного и комфортного обслуживания растущего турпотока необходимы новые гостиницы. Хотя на сегодняшний день функционирует более 50 коллективных средств размещения различного уровня – от небольших гостиниц «без звезд» до «пять звезд».

Уже в 2025 году открыли гостиничный комплекс «Квартал Мейера», включающий 55 номеров, гостевой дом, ресторан, банный комплекс и площадку для мероприятий.

В течение двух лет в городе планируется запуск нескольких новых гостиниц:

В 2026 году откроется трехзвездочный отель «Cosmos Smart» в центре города, с 120 номерами, конференц-залом, рестораном и тренажерным залом.

В 2026 году будет открыта четырехзвездочная гостиница в здании бывшей ТЭЦ у реки Великой, которая предложит 155 номеров и обширную инфраструктуру: СПА-центры, магазины, фотостудии и пространства для проведения мероприятий.

Кроме того, планируется открыть музейно-просветительский комплекс с апарт-отелем и мини-гостиницы у Мирожского монастыря.

Какие у города планы по развитию туризма

Чтобы улучшить городское пространство, создать условия для развития конкурентоспособной туриндустрии город принимает участие в международных и федеральных программах и проектах. Так, в 2023 году в Пскове был реализован проект туристского кода центра города «Сердце Пскова», в рамках которого благоустроили исторический центр Пскова. Это дизайнерские люки, смотровая площадка с видом на объект всемирного наследия, новые арт-объекты по пешеходному туристическому маршруту (граффити и малые архитектурные формы, фоторамки), новое ярмарочное пространство. Продолжением реализации проекта в 2024 году стало создание системы архитектурной подсветки шести зданий в историческом центре города.

В 2025-2027 годах в Пскове реализуют проект «Псков-город Рождества». Улицы украшают световыми инсталляциями – консоли, растяжки, фотозоны, световые фигуры, арт-объекты, вертепы и т.д. Также разрабатываются туристические маршруты по центральным улицам города, готовится рождественский спектакль.

Кроме того, за последние три года в Пскове были установлены более 100 знаков навигации для туристов. Помимо названия объекта и расстояния до него, знаки включают QR-код, ведущий на сайт МАУ «Центр туризма и творческих индустрий Пскова» с подробной информацией об объектах.