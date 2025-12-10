Что построят на Дальнем Востоке для туристов

Власти намерены кардинально увеличить приток китайских туристов на Дальний Восток. Согласно планам Минэкономразвития, регионы ДФО к 2030 году должны принимать до 1,8 миллиона гостей из КНР, что превысит текущие показатели в семь раз. Эта цель является частью более масштабной задачи по привлечению в страну 5,5 миллиона китайских туристов.

«Россия ставит амбициозную цель по увеличению туристического потока из Китая до 5,5 млн человек к 2030 году. Значительная часть этого роста придется на Дальний Восток», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Для достижения этих показателей будет реализован комплекс мер. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ключевой задачей является создание на Дальнем Востоке современной и комфортной инфраструктуры. Он пояснил, что для этого планируется увеличить число прямых авиарейсов между Китаем и регионами ДФО с 50 до 350 в неделю, провести модернизацию пунктов пропуска и аэропортов, а также построить почти 19 тысяч новых гостиничных номеров с созданием новых курортов и горнолыжных комплексов. По словам министра, эти меры откроют стабильный поток туристов из Азиатско-Тихоокеанского региона и создадут тысячи рабочих мест.

Решетников добавил, что основные перспективы роста действительно связаны с китайским направлением, на которое уже сейчас приходится три четверти иностранного турпотока на Дальнем Востоке. Параллельно с развитием въездного туризма будет создаваться инфраструктура и для внутренних путешественников. В пяти дальневосточных регионах уже утверждены новые автомобильные маршруты для развития автотуризма, а еще в девяти — такие маршруты формируются. Кроме того, при федеральной поддержке разрабатываются межрегиональные туристические продукты, которые будут продвигаться на мировом рынке под единым брендом Discover Russia.

Напомним, ранее стало известно, что власти Хабаровска ждут наплыва туристов в регион после отмены визового режима.