Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в Новый год

Россияне чаще всего тратят до 200 тысяч рублей на двоих на отдых в горах в Новый год, рассказали аналитики. При этом стоимость премиальной поездки может достигать полумиллиона и более. Какие курорты стоит рассмотреть для новогодних каникул и на чем можно сэкономить – в материале Москвы 24.

Что закладывать в бюджет

Общий рост внутреннего туризма в 2025-м замедлился до 3–4% по сравнению с прошлогодними 10%, рассказал Москве 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Однако горнолыжное направление стало приятным исключением, сохранив высокую динамику. Например, "Архыз" демонстрирует значительный рост – около 20% к прошлому году. Ожидается, что в этом сезоне его посетит свыше миллиона человек. Однако даже на новогодние праздники загрузка составляет порядка 70%, поэтому свободные места все еще есть", – отметил эксперт.

Он добавил, что курорт отличается длинным сезоном, который начинается с ноября, разнообразием трасс, современными канатными дорогами и активностями. Также здесь активно развивается инфраструктура: построены новые гостиницы, включая семейные и отели по системе all Inclusive.

При этом "Шерегеш" пользуется особой популярностью у молодежи, показывая рост турпотока на 10%, подчеркнул Горин. Здесь тоже появляются новые отели и рестораны, а важными преимуществами являются ранний старт и позднее завершение сезона.

"Красная Поляна, в которую также входит "Роза Хутор", – это крупнейшая и наиболее инфраструктурно развитая локация с самым широким выбором размещения: от апартаментов уровня 2–3 звезды до большого количества отелей категории 4–5 звезд. Именно из-за насыщенности отелями высшей категории средний чек здесь выше. Кроме того, многие предлагают формат "ски-ин/ски-аут", когда из номера можно выйти прямо к подъемнику", – отметил специалист.

Горин также упомянул "Хибины", "Белокуриху" и другие развивающиеся курорты.

"В целом, что касается проживания, наиболее востребованный вариант ("средний чек предпочтений") – это номер на двоих с завтраками стоимостью от 7 до 12 тысяч рублей в сутки. Такие цены характерны, например, для "Архыза" и "Шерегеша" в непиковый период. Однако на Новый год цены существенно выше и могут составлять 20, 40 или даже 60 тысяч рублей за сутки за тот же номер, в зависимости от категории гостиницы".

Также стоит упомянуть ски-пассы: их стоимость сильно зависит от сезона (низкий/высокий), курорта и типа пропуска (на полдня, день, несколько дней, по количеству подъемов). Цены могут начинаться от 950 рублей за дневной ски-пасс в низкий сезон на некоторых курортах (например, "Шерегеш") и доходить до 3–5–7 тысяч рублей в сутки на человека в высокий сезон, добавил эксперт.

К обязательным расходам также относится аренда оборудования (лыжи, ботинки, сноуборды), на что нужно закладывать бюджет. Что касается питания, средний чек в ресторане составляет от 2 до 7 тысяч рублей на двоих за ужин (2 тысячи – очень бюджетный вариант), отметил Горин.

"На авиабилеты тратят в среднем 20–30 тысяч рублей на человека в обе стороны. Из-за этого некоторые лыжники едут на автомобилях и используют парковки, которые иногда даже могут входить в стоимость проживания отеля", – указал эксперт.

По данным различных опросов, самый распространенный бюджет на поездку на двоих в праздники составляет от 100 до 200 тысяч рублей. Премиальный отдых (проживание в отеле 5 звезд по 40–50 тысяч в сутки, перелет, ски-пассы, питание) может обойтись в полмиллиона рублей и более за 10 дней, подчеркнул Горин.

От премиального к бюджетному

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян в беседе с Москвой 24 составил рейтинг самых дорогих и более бюджетных горнолыжных направлений.

"Для наглядности ценовую политику курортов можно рассмотреть относительно самого дорогого направления, взятого за 100%. Красная Поляна (горнолыжный кластер, где находятся "Роза Хутор", "Газпром" и другие курорты) как раз таковым и является. "Шерегеш" и "Манжерок" – это 90% стоимости по сравнению с ней. Высокая стоимость на этих сибирских курортах обусловлена их немногочисленностью в регионе и высоким спросом при ограниченном предложении качественных комплексов", – отметил эксперт.

Он добавил, что "Архыз" – это около 80–85%, Домбай – примерно 75%, Приэльбрусье – около 70%, а Цейское ущелье (Северная Осетия) – примерно 60%.

Курорты "средней" категории ("Мамисон", "Ведучи", "Армхи") располагаются в ценовом диапазоне между Цейским ущельем и Домбаем. Кировск (Мурманская область) – около 50%: здесь дешевле не только проживание, но и питание и ски-пассы.

"Например, если в Красной Поляне ски-пасс в среднем стоит 5 тысяч рублей, то в Кировске он может обойтись в 3 тысячи. Если говорить о прочих курортах, то "Горный воздух" (Сахалин) соотносим с уровнем Домбая, а "Абзаково" (Башкирия) – с Приэльбрусьем или Цейским ущельем", – пояснил эксперт.

Как сэкономить

По словам Дмитрия Горина, для экономии бюджета есть несколько способов. Например, лучшие предложения по ценам на проживание и транспорт (авиа, ж/д) доступны по акциям раннего бронирования, которые обычно стартуют в августе-сентябре.

"Поездка вне пиковых праздничных дней (например, после 9 января, в феврале или марте) позволяет значительно сэкономить, так как один и тот же номер может стоить в начале сезона 7 тысяч, а в декабре – 20 тысяч. Также сэкономить можно при бронировании новых отелей, которые часто предлагают привлекательные цены. Еще есть вариант бронирования через туристическую компанию, где могут быть специальные цены на отели и иногда на перелет", – указал эксперт.

Он добавил, что перед поездкой также рекомендуется изучить инфраструктуру курорта. Из-за высокого спроса в сезон важно заранее планировать и приобретать ски-пассы, например, онлайн, так как цены могут значительно возрасти.

Алексан Мкртчян добавил, что благодаря раннему бронированию (например, в июне на новогодние даты) ски-пассы нередко продаются со скидкой до 30%. Поэтому экономия на недельном отдыхе для семьи может составить десятки тысяч рублей.

"Еще один способ – выбирать апартаменты вместо отеля. Для компаний или семей это часто наиболее выгодный вариант. К примеру, двухкомнатные апартаменты сопоставимого уровня могут быть на 40% дешевле, чем два отдельных номера в отеле".

Эксперт добавил, что это решает проблему размещения большой группы, так как лишь около 4% горнолыжных отелей в России предлагают семейные номера на 5–6 человек в одной комнате.

"Также для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле. Если вы отправляетесь в поездку семьей или компанией из 4–5 человек, покупка авиа- или ж/д билетов на всех может стать самой крупной статьей расходов. Поездка на машине даже на тысячу километров часто оказывается значительно дешевле", – отметил специалист.

Например, передвижение на личном транспорте из Санкт-Петербурга в Красную Поляну может сэкономить семье 50–70 тысяч рублей по сравнению с покупкой пяти авиабилетов. Это экономия не в 5–6 тысяч, а серьезная сумма, заключил Мкртчян.