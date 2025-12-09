«Архыз» стал победителем в престижной туристической номинации

ОЭЗ «Архыз» в Карачаево-Черкесии вошла в IX Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности особых экономических зон России за 2025. Она заняла первое место в новой туристической номинации.

«Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа „Архыз“ заняла первое место в IX Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России по итогам 2025 года», — сообщает пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкесии.

Особая экономическая зона «Архыз» стала победителем в новой номинации «туристско-рекреационные зоны». Тройку лидеров замкнули две ОЭЗ, расположенные на Дальнем Востоке, — «Ворота Байкала» в Иркутской области и «Байкальская гавань» в Бурятии.

В рейтинге в этом году участвовали 48 особых экономических зон, расположенных в 35 регионах России. Помимо новой номинации в нем были представлены промышленно-производственные, технико-внедренческие и портовые зоны.

Отмечается, что исследование составлено Ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон РФ при поддержке министерства экономического развития России. Оно формируется с 2017 года и направлено на выявление конкурентоспособных ОЭЗ для реализации инвестпроектов.