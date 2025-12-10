Траты россиян на путешествия осенью выросли на 30%

Расходы россиян на внутренние поездки осенью 2025 года увеличились на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 154 млрд рублей, говорится в совместном исследовании ВТБ и OneTwoTrip (есть в распоряжении ТАСС).

"Россияне все чаще путешествуют осенью - расходы на отели, транспорт и развлечения выросли почти на треть по сравнению с прошлым годом. Этому способствуют праздничные дни и желание активно провести время в "низкий сезон", когда можно найти более выгодные варианты размещения в популярных туристических точках. Путешественники предпочитают не только соседние регионы, но и более дальние направления, расширяя географию отдыха", - отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По данным OneTwoTrip, лидерами по количеству бронирований стали Москва (22,5% всех заказов), Санкт-Петербург (14,6%) и Адлер (4,4%). В первую пятерку также вошли Казань (3,2%) и Екатеринбург (2,7%). Средняя стоимость ночи в отеле составила 8,4 тыс. рублей. Наибольшим спросом пользовались апартаменты, гостевые дома и хостелы - их выбирали в 30,5% случаев. Отели категории "четыре звезды" заняли 30,1% бронирований, "три звезды" - 25,8%, а пятизвездочные гостиницы - 10%.

Особый рост интереса зафиксирован к Твери: спрос на проживание в городе вырос на 53%. Также существенно повысился спрос на гостиницы в Калуге (+35%) и Оренбурге (+34%). "Анализируя поездки россиян этой осенью по стране, мы выяснили, что гораздо более востребованной у них стала Тверь: спрос на гостиницы в городе вырос на 53%. Также существенно увеличился интерес путешественников к отдыху в Калуге (+35%), а замыкает тройку тревел-открытий Оренбург, где отели бронировали на 34% чаще, чем прошлой осенью", - рассказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

Среди туристических расходов наибольший прирост показали железнодорожные поездки: траты на билеты дальнего следования увеличились на треть - до 8,8 млрд рублей при среднем чеке 3,5 тыс. рублей. На авиабилеты клиенты ВТБ потратили 12 млрд рублей (+18%), средний чек составил 20,5 тыс. рублей (+7%). Расходы на проживание достигли 10,2 млрд рублей при среднем чеке 7,4 тыс. рублей.

Общее число транзакций по туристическим категориям превысило 200 млн.